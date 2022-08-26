https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар

Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар - РИА Новости, 26.08.2022

Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар

Все больше стран используют юань в торговле, а инвесторы активно в него вкладываются. Россия не исключение. На Московской бирже американский доллар впервые... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:00

2022-08-26T08:00

2022-08-26T10:44

экономика

китай

центральный банк рф (цб рф)

россия

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. Все больше стран используют юань в торговле, а инвесторы активно в него вкладываются. Россия не исключение. На Московской бирже американский доллар впервые обошла китайская валюта. О ее перспективах в мировой экономике — в материале РИА Новости.Разворот на ВостокПо данным SWIFT, в июле Россия стала третьей по международным расчетам в юанях, хотя еще в июне была седьмой, а в мае — десятой.С апреля объем операций вырос в 6,3 раза. В лидерах этого рейтинга — Гонконг с 71 процентом сделок в китайской валюте. На втором месте Великобритания. На четвертом — Сингапур, на пятом — США.На Московской бирже юань опередил доллар. В феврале сделки в китайской валюте на этой торговой площадке не превышали нескольких сотен миллионов рублей в день. Сейчас — 70 миллиардов.Сказываются санкции на экспорт и импорт, поясняют аналитики. Москва переориентировалась на Азию — и прежде всего на КНР.За семь месяцев товарооборот с Китаем достиг 98 миллиардов долларов, подсчитали в Главном таможенном управлении республики. Цель — двести миллиардов в год.Интерес к юаню подогревают ЦБ и Минфин. Как сообщают СМИ, в планах заменить китайской валютой евро и доллары в Фонде национального благосостояния. "Кубышку" будут пополнять в рамках обновленного бюджетного правила.В качестве альтернативы также рассматривают индийские рупии, турецкие лиры. Но они все же слишком волатильны.В ЦБ готовы всячески содействовать ускорению дедолларизации. Зарубежные активы в долларах и евро стали рискованными для россиян. Регулятор рекомендует перевести накопления в валюты "дружественных" стран.Банки все чаще берут комиссию за хранение "токсичных" денег. Вкладчики переходят на юань. Раньше такие депозиты в стране предлагали не более десяти кредитных организаций. Теперь — массово. Ставки варьируются от 0,1 до трех процентов годовых при минимальной сумме вклада от 1,5 тысячи юаней на срок от месяца до трех лет.К тому же туристы из России в азиатских странах пользуются китайской платежной системой Union Pay. Через нее конвертация происходит напрямую. По информации ЦБ, объем операций граждан с валютой КНР подскочил более чем в 16 раз.На фоне расширения торговли с Китаем крупные отечественные эмитенты выходят на рынок с облигациями в юанях. В конце июля на Московской бирже появились бонды UC Rusal. Вскоре "Полюс" выпустил пятилетние бумаги на четыре с половиной миллиарда юаней под 3,8 процента.Как сообщают СМИ, разместить государственные долговые бумаги в юанях готовится Минфин. Переговоры с Пекином уже идут.Вероятно, выпуск будет ориентирован не только на внутренний рынок, но и на иностранных покупателей. Российским инвесторам придется наращивать активы на корсчетах в китайских банках, отмечают аналитики.Однако китайцы очень осторожны с внешними игроками. Сделают ли исключение для России, пока неясно.Принимают юаниКНР — вторая экономика мира. Международная торговля все чаще обращается к китайской валюте.Так, Индия в июне оплатила почти половину экспортируемого российского угля в юанях, гонконгских долларах, дирхамах ОАЭ и евро.Юань достаточно ликвиден и стабилен. Инфляция в КНР — 2,7 процента в годовом выражении (данные за июль). Для сравнения: в США — 8,5. В еврозоне в некоторых странах и вовсе двухзначная.Ниже пяти процентов инфляция еще только в Японии, Индонезии, Швейцарии.Порой ситуация близка к катастрофической. В Турции цены выросли за год почти на 80 процентов, в Аргентине — на 71. В Африке и того больше.Но у юаня есть минусы. Обменный курс контролирует ЦБ, обеспечивая конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке. Когда требуется, государство вмешивается и ослабляет национальную валюту.В 2018-м между США и КНР разгорелась торговая война. В Вашингтоне ожидали, что после повышения таможенных тарифов импортеры начнут искать альтернативу КНР, а компании перестанут открывать там заводы. Но Белый дом просчитался. В Пекине просто девальвировали юань на 14 процентов и сохранили лидерство в торговле.К тому же китайская валюта не вполне свободно конвертируемая. Это создает определенные риски.Поэтому сбрасывать доллар и евро со счетов рано. "Их позиции сильны. К тому же китайские власти сами не заинтересованы в том, чтобы юань стал мировой резервной валютой. Это может резко поднять его стоимость, сделав много производств нерентабельным", — поясняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Кроме того, мало кто способен быстро отказаться от доллара — слишком все завязаны на экономику США. На американскую валюту приходится 41 процент международных расчетов, на евро — 35,5. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов (6,45). Юань с 2,2 процента пока поднялся лишь на пятую строчку.

https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, китай, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), сша