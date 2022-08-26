https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html
Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар
Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар - РИА Новости, 26.08.2022
Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар
Все больше стран используют юань в торговле, а инвесторы активно в него вкладываются. Россия не исключение. На Московской бирже американский доллар впервые... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:00
2022-08-26T08:00
2022-08-26T10:44
экономика
китай
центральный банк рф (цб рф)
россия
московская биржа
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. Все больше стран используют юань в торговле, а инвесторы активно в него вкладываются. Россия не исключение. На Московской бирже американский доллар впервые обошла китайская валюта. О ее перспективах в мировой экономике — в материале РИА Новости.Разворот на ВостокПо данным SWIFT, в июле Россия стала третьей по международным расчетам в юанях, хотя еще в июне была седьмой, а в мае — десятой.С апреля объем операций вырос в 6,3 раза. В лидерах этого рейтинга — Гонконг с 71 процентом сделок в китайской валюте. На втором месте Великобритания. На четвертом — Сингапур, на пятом — США.На Московской бирже юань опередил доллар. В феврале сделки в китайской валюте на этой торговой площадке не превышали нескольких сотен миллионов рублей в день. Сейчас — 70 миллиардов.Сказываются санкции на экспорт и импорт, поясняют аналитики. Москва переориентировалась на Азию — и прежде всего на КНР.За семь месяцев товарооборот с Китаем достиг 98 миллиардов долларов, подсчитали в Главном таможенном управлении республики. Цель — двести миллиардов в год.Интерес к юаню подогревают ЦБ и Минфин. Как сообщают СМИ, в планах заменить китайской валютой евро и доллары в Фонде национального благосостояния. "Кубышку" будут пополнять в рамках обновленного бюджетного правила.В качестве альтернативы также рассматривают индийские рупии, турецкие лиры. Но они все же слишком волатильны.В ЦБ готовы всячески содействовать ускорению дедолларизации. Зарубежные активы в долларах и евро стали рискованными для россиян. Регулятор рекомендует перевести накопления в валюты "дружественных" стран.Банки все чаще берут комиссию за хранение "токсичных" денег. Вкладчики переходят на юань. Раньше такие депозиты в стране предлагали не более десяти кредитных организаций. Теперь — массово. Ставки варьируются от 0,1 до трех процентов годовых при минимальной сумме вклада от 1,5 тысячи юаней на срок от месяца до трех лет.К тому же туристы из России в азиатских странах пользуются китайской платежной системой Union Pay. Через нее конвертация происходит напрямую. По информации ЦБ, объем операций граждан с валютой КНР подскочил более чем в 16 раз.На фоне расширения торговли с Китаем крупные отечественные эмитенты выходят на рынок с облигациями в юанях. В конце июля на Московской бирже появились бонды UC Rusal. Вскоре "Полюс" выпустил пятилетние бумаги на четыре с половиной миллиарда юаней под 3,8 процента.Как сообщают СМИ, разместить государственные долговые бумаги в юанях готовится Минфин. Переговоры с Пекином уже идут.Вероятно, выпуск будет ориентирован не только на внутренний рынок, но и на иностранных покупателей. Российским инвесторам придется наращивать активы на корсчетах в китайских банках, отмечают аналитики.Однако китайцы очень осторожны с внешними игроками. Сделают ли исключение для России, пока неясно.Принимают юаниКНР — вторая экономика мира. Международная торговля все чаще обращается к китайской валюте.Так, Индия в июне оплатила почти половину экспортируемого российского угля в юанях, гонконгских долларах, дирхамах ОАЭ и евро.Юань достаточно ликвиден и стабилен. Инфляция в КНР — 2,7 процента в годовом выражении (данные за июль). Для сравнения: в США — 8,5. В еврозоне в некоторых странах и вовсе двухзначная.Ниже пяти процентов инфляция еще только в Японии, Индонезии, Швейцарии.Порой ситуация близка к катастрофической. В Турции цены выросли за год почти на 80 процентов, в Аргентине — на 71. В Африке и того больше.Но у юаня есть минусы. Обменный курс контролирует ЦБ, обеспечивая конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке. Когда требуется, государство вмешивается и ослабляет национальную валюту.В 2018-м между США и КНР разгорелась торговая война. В Вашингтоне ожидали, что после повышения таможенных тарифов импортеры начнут искать альтернативу КНР, а компании перестанут открывать там заводы. Но Белый дом просчитался. В Пекине просто девальвировали юань на 14 процентов и сохранили лидерство в торговле.К тому же китайская валюта не вполне свободно конвертируемая. Это создает определенные риски.Поэтому сбрасывать доллар и евро со счетов рано. "Их позиции сильны. К тому же китайские власти сами не заинтересованы в том, чтобы юань стал мировой резервной валютой. Это может резко поднять его стоимость, сделав много производств нерентабельным", — поясняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Кроме того, мало кто способен быстро отказаться от доллара — слишком все завязаны на экономику США. На американскую валюту приходится 41 процент международных расчетов, на евро — 35,5. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов (6,45). Юань с 2,2 процента пока поднялся лишь на пятую строчку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), сша
Экономика, Китай, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Московская биржа, Министерство финансов РФ (Минфин России), США
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. Все больше стран используют юань в торговле, а инвесторы активно в него вкладываются. Россия не исключение. На Московской бирже американский доллар впервые обошла китайская валюта. О ее перспективах в мировой экономике — в материале РИА Новости.
По данным SWIFT, в июле Россия стала третьей по международным расчетам в юанях, хотя еще в июне была седьмой, а в мае — десятой.
С апреля объем операций вырос в 6,3 раза. В лидерах этого рейтинга — Гонконг с 71 процентом сделок в китайской валюте. На втором месте Великобритания. На четвертом — Сингапур, на пятом — США.
На Московской бирже юань опередил доллар. В феврале сделки в китайской валюте на этой торговой площадке не превышали нескольких сотен миллионов рублей в день. Сейчас — 70 миллиардов.
Сказываются санкции на экспорт и импорт, поясняют аналитики. Москва переориентировалась на Азию — и прежде всего на КНР.
За семь месяцев товарооборот с Китаем достиг 98 миллиардов долларов, подсчитали в Главном таможенном управлении республики. Цель — двести миллиардов в год.
Интерес к юаню подогревают ЦБ и Минфин. Как сообщают
СМИ, в планах заменить китайской валютой евро и доллары в Фонде национального благосостояния. "Кубышку" будут пополнять в рамках обновленного бюджетного правила.
В качестве альтернативы также рассматривают индийские рупии, турецкие лиры. Но они все же слишком волатильны.
В ЦБ готовы всячески содействовать ускорению дедолларизации. Зарубежные активы в долларах и евро стали рискованными для россиян. Регулятор рекомендует перевести накопления в валюты "дружественных" стран.
Банки все чаще берут комиссию за хранение "токсичных" денег. Вкладчики переходят на юань. Раньше такие депозиты в стране предлагали не более десяти кредитных организаций. Теперь — массово. Ставки варьируются от 0,1 до трех процентов годовых при минимальной сумме вклада от 1,5 тысячи юаней на срок от месяца до трех лет.
К тому же туристы из России в азиатских странах пользуются китайской платежной системой Union Pay. Через нее конвертация происходит напрямую. По информации ЦБ, объем операций граждан с валютой КНР подскочил более чем в 16 раз.
На фоне расширения торговли с Китаем крупные отечественные эмитенты выходят на рынок с облигациями в юанях. В конце июля на Московской бирже появились бонды UC Rusal. Вскоре "Полюс" выпустил пятилетние бумаги на четыре с половиной миллиарда юаней под 3,8 процента.
Как сообщают
СМИ, разместить государственные долговые бумаги в юанях готовится Минфин. Переговоры с Пекином уже идут.
Вероятно, выпуск будет ориентирован не только на внутренний рынок, но и на иностранных покупателей. Российским инвесторам придется наращивать активы на корсчетах в китайских банках, отмечают аналитики.
Однако китайцы очень осторожны с внешними игроками. Сделают ли исключение для России, пока неясно.
КНР — вторая экономика мира. Международная торговля все чаще обращается к китайской валюте.
Так, Индия в июне оплатила почти половину экспортируемого российского угля в юанях, гонконгских долларах, дирхамах ОАЭ и евро.
Юань достаточно ликвиден и стабилен. Инфляция в КНР — 2,7 процента в годовом выражении (данные за июль). Для сравнения: в США — 8,5. В еврозоне в некоторых странах и вовсе двухзначная.
Ниже пяти процентов инфляция еще только в Японии, Индонезии, Швейцарии.
Порой ситуация близка к катастрофической. В Турции цены выросли за год почти на 80 процентов, в Аргентине — на 71. В Африке и того больше.
Но у юаня есть минусы. Обменный курс контролирует ЦБ, обеспечивая конкурентоспособность китайских товаров на мировом рынке. Когда требуется, государство вмешивается и ослабляет национальную валюту.
В 2018-м между США и КНР разгорелась торговая война. В Вашингтоне ожидали, что после повышения таможенных тарифов импортеры начнут искать альтернативу КНР, а компании перестанут открывать там заводы. Но Белый дом просчитался. В Пекине просто девальвировали юань на 14 процентов и сохранили лидерство в торговле.
К тому же китайская валюта не вполне свободно конвертируемая. Это создает определенные риски.
Поэтому сбрасывать доллар и евро со счетов рано. "Их позиции сильны. К тому же китайские власти сами не заинтересованы в том, чтобы юань стал мировой резервной валютой. Это может резко поднять его стоимость, сделав много производств нерентабельным", — поясняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.
Кроме того, мало кто способен быстро отказаться от доллара — слишком все завязаны на экономику США. На американскую валюту приходится 41 процент международных расчетов, на евро — 35,5. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов (6,45). Юань с 2,2 процента пока поднялся лишь на пятую строчку.