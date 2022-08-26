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Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений - РИА Новости, 26.08.2022
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений
Замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался от ранений, полученных при взрыве около оздоровительного центра, сообщили РИА Новости в администрации РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:21
2022-08-26T17:37
бердянск
специальная военная операция на украине
в мире
происшествия
мариуполь
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БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. Замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался от ранений, полученных при взрыве около оздоровительного центра, сообщили РИА Новости в администрации города."По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что за забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности не было детей.По словам представителя администрации, следствие в качестве основной версии произошедшего рассматривает теракт. Его цель — покушение на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, так как преступники действовали общественно опасным способом, а Колесников оказался в этом месте случайно.Представитель администрации подчеркнул, что за взрывом стоит преступный киевский режим.Украинские спецслужбы периодически совершают диверсии и теракты против местных властей на освобожденных территориях. Так, на этой неделе в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он вез в детский сад свою приемную дочь, девочка выжила.
https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html
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бердянск, в мире, происшествия, мариуполь
Бердянск, Специальная военная операция на Украине, В мире, Происшествия, Мариуполь
16:21 26.08.2022 (обновлено: 17:37 26.08.2022)
 
Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений

Замначальника ГАИ Бердянска Колесников умер от полученных при взрыве ранений

© Фото : официальный Telegram-канал мэрии города БердянскаПоследствия взрыва у оздоровительного центра "Криворожский горняк" в Бердянске
Последствия взрыва у оздоровительного центра Криворожский горняк в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска
Последствия взрыва у оздоровительного центра "Криворожский горняк" в Бердянске
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. Замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался от ранений, полученных при взрыве около оздоровительного центра, сообщили РИА Новости в администрации города.
"По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности не было детей.
По словам представителя администрации, следствие в качестве основной версии произошедшего рассматривает теракт. Его цель — покушение на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, так как преступники действовали общественно опасным способом, а Колесников оказался в этом месте случайно.
Представитель администрации подчеркнул, что за взрывом стоит преступный киевский режим.
Украинские спецслужбы периодически совершают диверсии и теракты против местных властей на освобожденных территориях. Так, на этой неделе в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он вез в детский сад свою приемную дочь, девочка выжила.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскВ миреПроисшествияМариуполь
 
 
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