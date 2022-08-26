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Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений

Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений - РИА Новости, 26.08.2022

Замначальника ГАИ Бердянска умер от ранений

Замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался от ранений, полученных при взрыве около оздоровительного центра, сообщили РИА Новости в администрации РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:21

2022-08-26T16:21

2022-08-26T17:37

бердянск

специальная военная операция на украине

в мире

происшествия

мариуполь

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БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. Замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался от ранений, полученных при взрыве около оздоровительного центра, сообщили РИА Новости в администрации города."По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что за забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности не было детей.По словам представителя администрации, следствие в качестве основной версии произошедшего рассматривает теракт. Его цель — покушение на жизни мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, так как преступники действовали общественно опасным способом, а Колесников оказался в этом месте случайно.Представитель администрации подчеркнул, что за взрывом стоит преступный киевский режим.Украинские спецслужбы периодически совершают диверсии и теракты против местных властей на освобожденных территориях. Так, на этой неделе в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко. Он вез в детский сад свою приемную дочь, девочка выжила.

https://ria.ru/20220823/terakt-1811652718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бердянск, в мире, происшествия, мариуполь