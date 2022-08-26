https://ria.ru/20220826/vybory-1812260085.html

Наблюдатели рассказали о подготовке к Единому дню голосования

Наблюдатели рассказали о подготовке к Единому дню голосования - РИА Новости, 26.08.2022

Наблюдатели рассказали о подготовке к Единому дню голосования

Наблюдатели фиксируют маленький процент отказов в регистрации кандидатов на выборах в сентябре 2022 года, высокую конкуренцию и небольшие нарушения в процессе... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:46

2022-08-26T11:46

2022-08-26T11:46

политика

элла памфилова

александр брод

владимир путин

украина

москва

россия

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577092600_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_ea8bb49fde38d676293d9076d705a1e0.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Наблюдатели фиксируют маленький процент отказов в регистрации кандидатов на выборах в сентябре 2022 года, высокую конкуренцию и небольшие нарушения в процессе предвыборной агитации, которые не носят серьезный характер, об этом РИА Новости рассказали представители общественного мониторинга, активно ведущие подготовку к единому дню голосования.Единый день голосования (ЕДГ) пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября. Например, трехдневным будет голосование в Москве на выборах муниципальных депутатов.Конкуренция и нарушенияРанее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что конкуренция на выборах губернаторов в среднем составит пять претендентов на место. На выборах в законодательные собрания шести регионов конкуренция по единому округу составила в среднем более шести партий на место.Как отметил председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод, в этом году уровень конкуренции высок как на выборах глав регионов, так и на выборах законодательных органов государственной власти субъектов.Кроме того, исполнительный директор ассоциации Алена Булгакова подчеркнула, что со стороны независимого наблюдения фиксируется беспрецедентно маленький процент отказов в регистрации кандидатов."И это подтверждение того, что сегодня ландшафт партийно-политический - он отстроен, функционирует с взаимным уважением друг к другу участников избирательного процесса", - отметила она.Сопредседатель общественного движения "Россия выбирает" Александр Закускин рассказал, что нарушения в ходе регистрации кандидатов и в процессе агитации фиксируются."Где-то кампании очень "вялые и тихие", где-то нет. По итогам наблюдения планируем все нарушения систематизировать и с рекомендациями по итогам ЕДГ передать в ЦИК", - отметил он.Однако, по словам Брода, серьезных проблем в период агитации не наблюдается, но дискредитаторы выборов используют традиционный прием."Ряд материалов в СМИ о деятельности баллотирующихся глав субъектов представляют как незаконную агитацию. Мы расцениваем такие оценки как манипуляцию законодательством и введение в заблуждение непосвященных избирателей. Такие материалы в СМИ не являются агитационными, это обычное информирование о текущей деятельности должностного лица", - заключил он.О попытках дискредитировать выборы также ранее говорила Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она отметила, что эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине "окопались" в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных процессах в РФ, но с ними удастся справиться.Подготовка и взаимодействиеПодготовка наблюдателей активно ведется во всех регионах, где пройдут выборы в единый день голосования, общественные штабы активно сотрудничают с политическими партиями для обмена опытом и мнениями, рассказали представители мониторинга.Представители 16 российских политических партий и Общественная палата РФ (ОП РФ) ранее подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в целях обеспечения наблюдения во время единого дня голосования."Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" плотно контактирует с общественными штабами по наблюдению за выборами, которые созданы практически во всех регионах. В регионах работают пулы региональных экспертов - политологи, социологи, правоведы, лидеры общественного мнения, которые ведут мониторинг всех стадий избирательного процесса, включая регистрацию, агитацию кандидатов", - рассказал Брод.По словам Булгаковой, процесс подготовки наблюдателей к выборам идет с самого начала избирательного процесса на площадках общественных штабов, функционирующих во всех регионах РФ."Подписание соглашения с политическими партиями - это продолжение плодотворной работы, которая ведется на протяжении нескольких лет, и, на самом деле, самой большой груз ответственности ложится на плечи регионов - это региональные отделения политических партий, общественных штабов, и очень важно, что они взаимодействуют, и вот это соглашение - это действительно рабочий инструмент взаимодействия институтов гражданского общества и систем общественных палат, и политических партий", - отметила она.Общественное движение "Россия выбирает" в предстоящий ЕДГ сосредоточится в основном на кампаниях муниципального уровня, которые где-то совпадают с выборами губернаторов или в законодательные органы регионов, поделился Закускин."На текущий момент планируем наблюдение в 12 регионах страны, среди таких субъектов это: Тверская область, Московская область, Ярославская область, Тамбовская область, Омская область, Приморье, и еще несколько субъектов, и Москва, где у нас есть договоренность с рядом независимых кандидатов в муниципальные депутаты, и мы планируем выставить более 100 наблюдателей в столице", - рассказал он.Сейчас движение активно занимается подготовкой региональных штабов и закреплением по участковым избирательным комиссиям, учитывая тот факт, что много где выборы будут проходить три дня, при этом один из них - полноценный рабочий день для многих, также сообщил Закускин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/vybory-1808128589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/vybory-1810882546.html

https://ria.ru/20220826/vybory-1812216444.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, александр брод, владимир путин, украина, москва, россия, цик рф