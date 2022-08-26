https://ria.ru/20220826/vuchich-1812226161.html

Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово

Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово - РИА Новости, 26.08.2022

Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово

Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:23

2022-08-26T09:23

2022-08-26T15:28

в мире

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БЕЛГРАД, 26 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами.Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в четверг, во второй половине дня, начали переговоры с Вучичем за закрытыми дверями, затем продолжили их после паузы в 22:00 (23:00 мск) и отбыли ночью без заявлений для СМИ."Пятнадцать минут после полуночи мы проводили наших гостей Лайчака, (посла США Кристофера. — Прим. ред.) Хилла, Эскобара, (главу делегации ЕС в Сербии Эммануэля. — Прим. ред.) Жофре и продолжим разговоры, и верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения, поскольку ясно, что о номерах и в некоторых больших вопросах такого решения не можем достичь", — написал Вучич в одной из соцсетей."И то, на что надеюсь, вовсе не обязательно будет, нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии", — подчеркнул Вучич.Президент Сербии в среду выразил обеспокоенность сообщениями о тренировках косовской полиции по действиям на баррикадах и об укреплении блокпостов на севере края.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил журналистам, что не отложит с 1 сентября применение спорных мер, вызвавших ранее напряженность в крае. Он также сказал в четверг, что баррикады не являются решением и что "никто не может остановить специальные подразделения полиции при вхождении на север края".НАТО должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ", заявил в ответ директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил в четверг, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.Политические представители косовских сербов накануне приняли декларацию, в которой пригрозили выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если давление со стороны Приштины не прекратится.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html

https://ria.ru/20220821/kosovo-1811115312.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мирослав лайчак, альбин курти, приштина, сербия, косово, евросоюз, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии