https://ria.ru/20220826/vuchich-1812226161.html
Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово
Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово - РИА Новости, 26.08.2022
Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово
Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:23
2022-08-26T09:23
2022-08-26T15:28
в мире
мирослав лайчак
альбин курти
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нато
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БЕЛГРАД, 26 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами.Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар в четверг, во второй половине дня, начали переговоры с Вучичем за закрытыми дверями, затем продолжили их после паузы в 22:00 (23:00 мск) и отбыли ночью без заявлений для СМИ."Пятнадцать минут после полуночи мы проводили наших гостей Лайчака, (посла США Кристофера. — Прим. ред.) Хилла, Эскобара, (главу делегации ЕС в Сербии Эммануэля. — Прим. ред.) Жофре и продолжим разговоры, и верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения, поскольку ясно, что о номерах и в некоторых больших вопросах такого решения не можем достичь", — написал Вучич в одной из соцсетей."И то, на что надеюсь, вовсе не обязательно будет, нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии", — подчеркнул Вучич.Президент Сербии в среду выразил обеспокоенность сообщениями о тренировках косовской полиции по действиям на баррикадах и об укреплении блокпостов на севере края.Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти ранее заявил журналистам, что не отложит с 1 сентября применение спорных мер, вызвавших ранее напряженность в крае. Он также сказал в четверг, что баррикады не являются решением и что "никто не может остановить специальные подразделения полиции при вхождении на север края".НАТО должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ", заявил в ответ директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил в четверг, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.Политические представители косовских сербов накануне приняли декларацию, в которой пригрозили выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если давление со стороны Приштины не прекратится.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220822/kosovo-1811406762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мирослав лайчак, альбин курти, приштина, сербия, косово, евросоюз, нато, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Мирослав Лайчак, Альбин Курти, Приштина, Сербия, Косово, Евросоюз, НАТО, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
09:23 26.08.2022 (обновлено: 15:28 26.08.2022)
Вучич сообщил о безуспешности переговоров по Косово
Вучич сообщил о безуспешности переговоров о въезде с сербскими номерами в Косово
БЕЛГРАД, 26 авг — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с представителями ЕС и США заявил, что пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины с 1 сентября пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами.
Спецпредставитель ЕС
по диалогу Белграда
и Приштины Мирослав Лайчак
и представитель США
на Западных Балканах Габриэль Эскобар в четверг, во второй половине дня, начали переговоры с Вучичем за закрытыми дверями, затем продолжили их после паузы в 22:00 (23:00 мск) и отбыли ночью без заявлений для СМИ.
"Пятнадцать минут после полуночи мы проводили наших гостей Лайчака, (посла США Кристофера. — Прим. ред.) Хилла, Эскобара, (главу делегации ЕС в Сербии
Эммануэля. — Прим. ред.) Жофре и продолжим разговоры, и верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения, поскольку ясно, что о номерах и в некоторых больших вопросах такого решения не можем достичь", — написал Вучич в одной из соцсетей.
"И то, на что надеюсь, вовсе не обязательно будет, нужно еще много труда, в предстоящие дни будем упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово
и Метохии", — подчеркнул Вучич.
Президент Сербии в среду выразил обеспокоенность сообщениями о тренировках косовской полиции по действиям на баррикадах и об укреплении блокпостов на севере края.
Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти
ранее заявил журналистам, что не отложит с 1 сентября применение спорных мер, вызвавших ранее напряженность в крае. Он также сказал в четверг, что баррикады не являются решением и что "никто не может остановить специальные подразделения полиции при вхождении на север края".
НАТО
должна предотвратить вторжение спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово на север края, "иначе это сделает сербский народ", заявил в ответ директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Контингент НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщил в четверг, что демонстрирует свое присутствие в крае и активность, при этом находится в контакте со всеми сторонами, включая армию Сербии.
Политические представители косовских сербов накануне приняли декларацию, в которой пригрозили выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если давление со стороны Приштины не прекратится.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.