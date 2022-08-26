https://ria.ru/20220826/vsu-1812221387.html

В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления

В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления - РИА Новости, 26.08.2022

В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления

ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Об этом пишет эксперт в области безопасности Роберт Фарли в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:49

2022-08-26T08:49

2022-08-26T12:36

политика

вооруженные силы украины

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681189_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_d9979a481221df52221e72c69a282305.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Об этом пишет эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, вооруженные силы украины, россия, сша