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В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления - РИА Новости, 26.08.2022
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В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления
В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления - РИА Новости, 26.08.2022
В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления
ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Об этом пишет эксперт в области безопасности Роберт Фарли в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:49
2022-08-26T12:36
политика
вооруженные силы украины
россия
сша
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Об этом пишет эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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политика, вооруженные силы украины, россия, сша
Политика, Вооруженные силы Украины, Россия, США
08:49 26.08.2022 (обновлено: 12:36 26.08.2022)
 
В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления

Обозреватель 19Fortyfive Фарли: наступление ВСУ обернется поражением и потерей территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВСУ потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления на юге Украины и в Донбассе. Об этом пишет эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.
"Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям", — считает обозреватель.
Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.
Фарли уточнил, что чувствительное поражение Киева может отбить у западных стран желание поставлять ВСУ новые партии оружия.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:36
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
 
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