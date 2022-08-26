https://ria.ru/20220826/vs-1812282033.html

ВС России поразили девять украинских пунктов управления

ВС России поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 26.08.2022

ВС России поразили девять украинских пунктов управления

Вооруженные силы РФ поразили за сутки девять украинских военных пунктов управления, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:48

2022-08-26T12:48

2022-08-26T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

николаевская область

украина

вооруженные силы украины

соледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили за сутки девять украинских военных пунктов управления, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой народной республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

николаевская область

украина

соледар

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, соледар, херсонская область