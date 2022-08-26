https://ria.ru/20220826/vs-1812282033.html
ВС России поразили девять украинских пунктов управления
ВС России поразили девять украинских пунктов управления - РИА Новости, 26.08.2022
ВС России поразили девять украинских пунктов управления
Вооруженные силы РФ поразили за сутки девять украинских военных пунктов управления, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:48
2022-08-26T12:48
2022-08-26T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
соледар
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили за сутки девять украинских военных пунктов управления, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой народной республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Соледар, Херсонская область
12:48 26.08.2022 (обновлено: 12:54 26.08.2022)
ВС России поразили девять украинских пунктов управления
Минобороны: ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск