https://ria.ru/20220826/vef-1812274416.html

На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран

На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран - РИА Новости, 26.08.2022

На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран

Гостей из более чем 60 стран ждут на Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:27

2022-08-26T12:27

2022-08-26T12:27

экономика

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812272713_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_8227a8bc98b555c42b5a4874582d0d3c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Гостей из более чем 60 стран ждут на Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Деловая программа опубликована на сайте форума."Восточный экономический форум открывает осенний деловой сезон. Участники Форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой Форума", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении фонда "Росконгресс".Сессии в деловой программе форума разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".Ключевым мероприятием программы форума станет пленарное заседание.

https://ria.ru/20220826/vef-1812258163.html

https://ria.ru/20220826/vef-2022-1812251137.html

россия

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум (вэф)