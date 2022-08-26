https://ria.ru/20220826/vef-1812274416.html
На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран
На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран - РИА Новости, 26.08.2022
На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран
Гостей из более чем 60 стран ждут на Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:27
2022-08-26T12:27
2022-08-26T12:27
экономика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Гостей из более чем 60 стран ждут на Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Деловая программа опубликована на сайте форума."Восточный экономический форум открывает осенний деловой сезон. Участники Форума привыкли встречаться в сентябре на Дальнем Востоке. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой Форума", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении фонда "Росконгресс".Сессии в деловой программе форума разделены на шесть тематических блоков: "Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением", "Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей", "Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?", "Создаем новое качество жизни для людей", "У каждого свой путь: логистика изменившегося мира" и "Патриотизм на смену толерантности".Ключевым мероприятием программы форума станет пленарное заседание.
https://ria.ru/20220826/vef-1812258163.html
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экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Дальний Восток, Восточный экономический форум (ВЭФ)
На ВЭФ-2022 ожидают гостей из более чем 60 стран
Секретарь оргкомитета Кобяков: на ВЭФ-2022 ожидают делегаций из более чем 60 стран мира