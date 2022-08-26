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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля - РИА Новости, 26.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля
Рубль потерял за день и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,50 рубля, евро - до 60,65 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:55
2022-08-26T19:55
2022-08-26T19:55
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рубль потерял за день и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,50 рубля, евро - до 60,65 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 35,5 копейки - до 60,50 рубля, евро - на 74,5 копеек, до 60,65 рубля.По итогам рабочей недели доллар на Мосбирже вырос на 1,4 рубля, евро - на 1,05 рубля.
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экономика, московская биржа, россия, валюта, доллар, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия, Валюта, Доллар, Рубль
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,50 рубля, евро — 60,65 рубля