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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля - РИА Новости, 26.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,50 рубля

Рубль потерял за день и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,50 рубля, евро - до 60,65 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:55

2022-08-26T19:55

2022-08-26T19:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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рубль

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Рубль потерял за день и по итогам недели: доллар вырос в пятницу до 60,50 рубля, евро - до 60,65 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 35,5 копейки - до 60,50 рубля, евро - на 74,5 копеек, до 60,65 рубля.По итогам рабочей недели доллар на Мосбирже вырос на 1,4 рубля, евро - на 1,05 рубля.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, валюта, доллар, рубль