https://ria.ru/20220826/vaktsina-1812334827.html

Moderna подала в суд на конкурентов за использование ее патента в вакцинах

Moderna подала в суд на конкурентов за использование ее патента в вакцинах - РИА Новости, 26.08.2022

Moderna подала в суд на конкурентов за использование ее патента в вакцинах

Фармакологическая компания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech, утверждая, что те использовали защищенные патентами технологии для создания вакцины против РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:59

2022-08-26T15:59

2022-08-26T15:59

распространение коронавируса

массачусетс

сша

дюссельдорф

в мире

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Фармакологическая компания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech, утверждая, что те использовали защищенные патентами технологии для создания вакцины против коронавируса."Moderna подает иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии", - говорится в сообщении на сайте компании.Как говорится в сообщении, "Moderna считает, что что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК". Фармкомпания утверждает, что конкуренты скопировали технологию без разрешения. Ранее Moderna обязалась не применять патенты, связанные с антикоронавирусными препаратами, пока продолжается пандемия, но в марте этого года в связи с установлением стабильных поставок вакцин, изменила позицию, говорится в сообщении.Компания ждет, что конкуренты компенсируют использование запатентованных технологий, говорится в сообщении. Moderna не будет требовать судебного запрета на продажу вакцин Pfizer и BioNTech, сообщает компания, также не последует требования о возмещении убытков за поставки вакцин в 92 страны с низким и средним уровнем дохода, и за деятельность до 8 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220823/covid-19-1811455895.html

массачусетс

сша

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Варвара Скокшина

массачусетс, сша, дюссельдорф, в мире, коронавирус covid-19