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США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
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США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев
США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев
США и члены НАТО сейчас по сути втянуты в конфликт на Украине, они ведут так называемую прокси-войну против России и разжигают конфликт на Украине поставками... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:15
2022-08-26T21:15
в мире
украина
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франция
нато
дмитрий медведев
сша
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. США и члены НАТО сейчас по сути втянуты в конфликт на Украине, они ведут так называемую прокси-войну против России и разжигают конфликт на Украине поставками оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."США и члены Североатлантического альянса, по сути, и сейчас втянуты в этот конфликт. И, как принято говорить с использованием англоязычных формулировок, Соединенные Штаты Америки, западный мир, НАТО, к сожалению, отчасти и Франция, ведет так называемую proxy war против Российской Федерации, заключающуюся в том, что они не способствуют, эти государства, прекращению конфликта, а наоборот, всячески его разжигают, поставляя наступательные виды вооружений самые разные, начиная от стрелкового оружия и кончая реактивными системами залпового огня типа небезызвестной системы HIMARS", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев добавил, что "хотя периодически на Западе слышны голоса, что все-таки нужно аккуратно поставлять эти виды вооружений, чтобы они все-таки не создали более сложную ситуацию, чтобы они не провоцировали конфликт уже на территории России, тем не менее, огромный пакет помощи принят Соединенными Штатами Америки"."Беспрецедентный, измеряемый десятками миллиардов долларов, и эта помощь течет прямо на Украину. Ну разве это не война по доверенности, разве это не proxy war?" - заявил он.
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в мире, украина, россия, франция, нато, дмитрий медведев, сша
В мире, Украина, Россия, Франция, НАТО, Дмитрий Медведев, США
21:15 26.08.2022
 
США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев

Медведев заявил, что США и члены НАТО ведут прокси-войну против России на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФлаги России и США на фоне логотипа НАТО
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. США и члены НАТО сейчас по сути втянуты в конфликт на Украине, они ведут так называемую прокси-войну против России и разжигают конфликт на Украине поставками оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"США и члены Североатлантического альянса, по сути, и сейчас втянуты в этот конфликт. И, как принято говорить с использованием англоязычных формулировок, Соединенные Штаты Америки, западный мир, НАТО, к сожалению, отчасти и Франция, ведет так называемую proxy war против Российской Федерации, заключающуюся в том, что они не способствуют, эти государства, прекращению конфликта, а наоборот, всячески его разжигают, поставляя наступательные виды вооружений самые разные, начиная от стрелкового оружия и кончая реактивными системами залпового огня типа небезызвестной системы HIMARS", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Медведев добавил, что "хотя периодически на Западе слышны голоса, что все-таки нужно аккуратно поставлять эти виды вооружений, чтобы они все-таки не создали более сложную ситуацию, чтобы они не провоцировали конфликт уже на территории России, тем не менее, огромный пакет помощи принят Соединенными Штатами Америки".
"Беспрецедентный, измеряемый десятками миллиардов долларов, и эта помощь течет прямо на Украину. Ну разве это не война по доверенности, разве это не proxy war?" - заявил он.
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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