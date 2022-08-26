https://ria.ru/20220826/ukraina-1812429304.html

США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев

США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022

США и члены НАТО ведут прокси-войну против России, заявил Медведев

США и члены НАТО сейчас по сути втянуты в конфликт на Украине, они ведут так называемую прокси-войну против России и разжигают конфликт на Украине поставками... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:15

2022-08-26T21:15

2022-08-26T21:15

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россия

франция

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дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. США и члены НАТО сейчас по сути втянуты в конфликт на Украине, они ведут так называемую прокси-войну против России и разжигают конфликт на Украине поставками оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."США и члены Североатлантического альянса, по сути, и сейчас втянуты в этот конфликт. И, как принято говорить с использованием англоязычных формулировок, Соединенные Штаты Америки, западный мир, НАТО, к сожалению, отчасти и Франция, ведет так называемую proxy war против Российской Федерации, заключающуюся в том, что они не способствуют, эти государства, прекращению конфликта, а наоборот, всячески его разжигают, поставляя наступательные виды вооружений самые разные, начиная от стрелкового оружия и кончая реактивными системами залпового огня типа небезызвестной системы HIMARS", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев добавил, что "хотя периодически на Западе слышны голоса, что все-таки нужно аккуратно поставлять эти виды вооружений, чтобы они все-таки не создали более сложную ситуацию, чтобы они не провоцировали конфликт уже на территории России, тем не менее, огромный пакет помощи принят Соединенными Штатами Америки"."Беспрецедентный, измеряемый десятками миллиардов долларов, и эта помощь течет прямо на Украину. Ну разве это не война по доверенности, разве это не proxy war?" - заявил он.

https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812023380.html

украина

россия

франция

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в мире, украина, россия, франция, нато, дмитрий медведев, сша