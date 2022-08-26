17:09 26.08.2022 (обновлено: 17:47 26.08.2022)
GT: российская спецоперация на Украине резко изменила мировой порядок
Global Times: российская спецоперация на Украине кардинально изменила мировой порядок
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине, над полевым аэродромом
Самолеты Су-25 "Грач", задействованные в специальной военной операции на Украине, над полевым аэродромом. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине кардинально изменила мировой порядок, пишут обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци.
По мнению колумнистов, ситуация в Восточной Европе существенно отразилась на международных отношениях.
"Мировой порядок становится все более и более многополярным, <…> а гегемония США, которая в последние десятилетия провоцировала хаос и нестабильность во всем мире, ослабевает", — отметили авторы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.