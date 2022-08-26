https://ria.ru/20220826/ukraina-1812368294.html

GT: российская спецоперация на Украине резко изменила мировой порядок

GT: российская спецоперация на Украине резко изменила мировой порядок - РИА Новости, 26.08.2022

GT: российская спецоперация на Украине резко изменила мировой порядок

Российская спецоперация на Украине кардинально изменила мировой порядок, пишут обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:09

2022-08-26T17:09

2022-08-26T17:47

политика

украина

россия

сша

китай

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская спецоперация на Украине кардинально изменила мировой порядок, пишут обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци.По мнению колумнистов, ситуация в Восточной Европе существенно отразилась на международных отношениях."Мировой порядок становится все более и более многополярным, <…> а гегемония США, которая в последние десятилетия провоцировала хаос и нестабильность во всем мире, ослабевает", — отметили авторы.Китайские журналисты убеждены, что конфликт на Украине вспыхнул по вине Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, настроенных на агрессивную экспансию и милитаризацию Европы. Москва в ответ на действия Запада бросила вызов его гегемонистским планам, подчеркивается в публикации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220826/britaniya-1812304285.html

https://ria.ru/20220826/vsu-1812221387.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, сша, китай