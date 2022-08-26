https://ria.ru/20220826/ukraina-1812358592.html
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне - РИА Новости, 26.08.2022
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне
Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:46
2022-08-26T16:46
2022-08-26T17:27
в мире
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
совет национальной безопасности и обороны украины
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала NTA."Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-го, 9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал — "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна", — сказал чиновник.По его словам, подготовку начали "очень осторожно", поэтому после 180 дней российской спецоперации "мы на своей территории".Отвечая на вопрос ведущего, почему правительство не озвучило эту информацию, Данилов ответил, что власти не должны каждого ставить в известность и давать расписку.Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — "Минск-2" — был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
https://ria.ru/20220826/ukraina-1812346664.html
украина
россия
донбасс
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, совет национальной безопасности и обороны украины, париж
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Париж
16:46 26.08.2022 (обновлено: 17:27 26.08.2022)
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне
Глава СНБО Данилов: Киев в 2019 году отказался от "Минска-3" и начал готовиться к войне
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала NTA.
"Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-го, 9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал — "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна", — сказал чиновник.
По его словам, подготовку начали "очень осторожно", поэтому после 180 дней российской спецоперации "мы на своей территории".
Отвечая на вопрос ведущего, почему правительство не озвучило эту информацию, Данилов ответил, что власти не должны каждого ставить в известность и давать расписку.
"Если бы мы вас предупреждали, что завтра будет война, если бы у нас не происходили определенные события, то на сегодняшний день враг бы был уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах", — заключил секретарь СНБО.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — "Минск-2" — был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе
до начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.