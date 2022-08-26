https://ria.ru/20220826/ukraina-1812358592.html

Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне

Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне - РИА Новости, 26.08.2022

Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне

Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:46

2022-08-26T16:46

2022-08-26T17:27

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала NTA."Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-го, 9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал — "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна", — сказал чиновник.По его словам, подготовку начали "очень осторожно", поэтому после 180 дней российской спецоперации "мы на своей территории".Отвечая на вопрос ведущего, почему правительство не озвучило эту информацию, Данилов ответил, что власти не должны каждого ставить в известность и давать расписку.Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — "Минск-2" — был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812346664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, совет национальной безопасности и обороны украины, париж