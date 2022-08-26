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Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне - РИА Новости, 26.08.2022
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Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне - РИА Новости, 26.08.2022
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне
Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:46
2022-08-26T17:27
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала NTA."Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-го, 9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал — "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна", — сказал чиновник.По его словам, подготовку начали "очень осторожно", поэтому после 180 дней российской спецоперации "мы на своей территории".Отвечая на вопрос ведущего, почему правительство не озвучило эту информацию, Данилов ответил, что власти не должны каждого ставить в известность и давать расписку.Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — "Минск-2" — был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
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в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, совет национальной безопасности и обороны украины, париж
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Париж
16:46 26.08.2022 (обновлено: 17:27 26.08.2022)
 
Глава СНБО заявил, что Украина в 2019 году начала готовиться к войне

Глава СНБО Данилов: Киев в 2019 году отказался от "Минска-3" и начал готовиться к войне

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Правительство Украины начало готовиться к "большой войне" еще в конце 2019 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала NTA.
"Мы готовились к войне, причем подготовка началась после 8-го, 9 декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия. Мягко говоря, он сказал — "нет, друзья, "Минска-3" не будет, мы будем отстаивать свою страну". На следующий день поняли, что большая война с Российской Федерацией неизбежна", — сказал чиновник.
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По его словам, подготовку начали "очень осторожно", поэтому после 180 дней российской спецоперации "мы на своей территории".
Отвечая на вопрос ведущего, почему правительство не озвучило эту информацию, Данилов ответил, что власти не должны каждого ставить в известность и давать расписку.
"Если бы мы вас предупреждали, что завтра будет война, если бы у нас не происходили определенные события, то на сегодняшний день враг бы был уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах", — заключил секретарь СНБО.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — "Минск-2" — был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
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