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Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы - РИА Новости, 26.08.2022
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Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы
Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы - РИА Новости, 26.08.2022
Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки Европой помощи Киеву, сообщает американская РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:22
2022-08-26T16:22
в мире
украина
европа
сша
михаил подоляк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки Европой помощи Киеву, сообщает американская газета Hill."Подоляк сказал, что проблема с "так называемой традиционной Европой", указав на Германию, Францию и Италию, заключается в "оперативности принятия решений", критикуя их за то, что они слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению со скоростью (реакции) Соединенных Штатов", - пишет издание.Подоляк добавил, что "старая Европа" может последовать примеру США, что сделает их решения "более уместными".В последнее время в СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.При этом Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии и Испании. В июне советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев также заявил, что Киев не удовлетворен помощью Мадрида, последняя партия была отправлена в мае, пишет испанская газета Mundo.
https://ria.ru/20220826/sholts-1812212723.html
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в мире, украина, европа, сша, михаил подоляк
В мире, Украина, Европа, США, Михаил Подоляк
16:22 26.08.2022
 
Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Европа помогает Украине медленнее, чем США

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки Европой помощи Киеву, сообщает американская газета Hill.
"Подоляк сказал, что проблема с "так называемой традиционной Европой", указав на Германию, Францию и Италию, заключается в "оперативности принятия решений", критикуя их за то, что они слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению со скоростью (реакции) Соединенных Штатов", - пишет издание.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
05:29
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Подоляк добавил, что "старая Европа" может последовать примеру США, что сделает их решения "более уместными".
В последнее время в СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.
При этом Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии и Испании. В июне советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев также заявил, что Киев не удовлетворен помощью Мадрида, последняя партия была отправлена в мае, пишет испанская газета Mundo.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
09:31Специальная военная операция на Украине
На Украине точно не знают, где окажется оружие из США, заявили в Пентагоне
 
В миреУкраинаЕвропаСШАМихаил Подоляк
 
 
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