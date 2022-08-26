https://ria.ru/20220826/ukraina-1812346664.html

Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы

Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы - РИА Новости, 26.08.2022

Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки Европой помощи Киеву, сообщает американская РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:22

2022-08-26T16:22

2022-08-26T16:22

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украина

европа

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки Европой помощи Киеву, сообщает американская газета Hill."Подоляк сказал, что проблема с "так называемой традиционной Европой", указав на Германию, Францию и Италию, заключается в "оперативности принятия решений", критикуя их за то, что они слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению со скоростью (реакции) Соединенных Штатов", - пишет издание.Подоляк добавил, что "старая Европа" может последовать примеру США, что сделает их решения "более уместными".В последнее время в СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.При этом Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии и Испании. В июне советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев также заявил, что Киев не удовлетворен помощью Мадрида, последняя партия была отправлена в мае, пишет испанская газета Mundo.

https://ria.ru/20220826/sholts-1812212723.html

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

украина

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, европа, сша, михаил подоляк