Советник главы офиса Зеленского посетовал на медленную помощь от Европы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Европа помогает Украине медленнее, чем США
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки Европой помощи Киеву, сообщает американская газета Hill.
"Подоляк сказал, что проблема с "так называемой традиционной Европой", указав на Германию, Францию и Италию, заключается в "оперативности принятия решений", критикуя их за то, что они слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению со скоростью (реакции) Соединенных Штатов", - пишет издание.
Подоляк добавил, что "старая Европа" может последовать примеру США, что сделает их решения "более уместными".
В последнее время в СМИ стали появляться публикации о том, что страны Запада теряют интерес к Украине. В частности, издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву Ukraine Support Tracker, сообщало, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля впервые с начала российской спецоперации на Украине не предложили Киеву какую-либо военную помощь.
При этом Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии и Испании. В июне советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тысяч касок. А посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев также заявил, что Киев не удовлетворен помощью Мадрида, последняя партия была отправлена в мае, пишет испанская газета Mundo.