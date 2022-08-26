https://ria.ru/20220826/ukraina-1812271173.html

"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве

"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве - РИА Новости, 26.08.2022

"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве

Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов долларов,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:15

2022-08-26T12:15

2022-08-26T14:48

в мире

украина

сша

нато

вооруженные силы украины

джо байден

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов долларов, несмотря на высокую инфляцию, продовольственный и топливный кризис в Штатах."Эти очередные три миллиарда — просто откат Джо и Хантера Байденов мировому центру отмывания денег — Украине. Ведь именно она сделала семейку Байденов богатой", — написал NoNameGiven."Да Зеленский сам главный коррупционер. Он наверняка скупает недвижимость и другие активы в Америке!" — предположил apieceofwork."Конечно, он так же коррумпирован, как и Байдены. И он издевается над нами, американцами! А мы это терпим!" — возмутился пользователь joan."Миллиарды на Украину, миллиарды на Израиль, миллиарды на Египет! А кто подумает о нас, американцах?" — задался вопросом Brent.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, джо байден