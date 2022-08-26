12:15 26.08.2022 (обновлено: 14:48 26.08.2022)
"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве
Читателей Breitbart возмутило решение Байдена о новом пакете помощи Украине в ущерб США
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов долларов, несмотря на высокую инфляцию, продовольственный и топливный кризис в Штатах.
"И не забудьте! После того как украинцы получат наши деньги, они же все равно обругают нас за то, что дали мало. Это у них в привычке", — напомнил Gene Mierzwa.
"Эти очередные три миллиарда — просто откат Джо и Хантера Байденов мировому центру отмывания денег — Украине. Ведь именно она сделала семейку Байденов богатой", — написал NoNameGiven.
"Да Зеленский сам главный коррупционер. Он наверняка скупает недвижимость и другие активы в Америке!" — предположил apieceofwork.
"Конечно, он так же коррумпирован, как и Байдены. И он издевается над нами, американцами! А мы это терпим!" — возмутился пользователь joan.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
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