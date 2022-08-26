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"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве - РИА Новости, 26.08.2022
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"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве
"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве - РИА Новости, 26.08.2022
"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве
Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов долларов,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:15
2022-08-26T14:48
в мире
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
джо байден
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов долларов, несмотря на высокую инфляцию, продовольственный и топливный кризис в Штатах."Эти очередные три миллиарда — просто откат Джо и Хантера Байденов мировому центру отмывания денег — Украине. Ведь именно она сделала семейку Байденов богатой", — написал NoNameGiven."Да Зеленский сам главный коррупционер. Он наверняка скупает недвижимость и другие активы в Америке!" — предположил apieceofwork."Конечно, он так же коррумпирован, как и Байдены. И он издевается над нами, американцами! А мы это терпим!" — возмутился пользователь joan."Миллиарды на Украину, миллиарды на Израиль, миллиарды на Египет! А кто подумает о нас, американцах?" — задался вопросом Brent.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
12:15 26.08.2022 (обновлено: 14:48 26.08.2022)
 
"Зеленский издевается". Американцы обвинили президента Украины в воровстве

Читателей Breitbart возмутило решение Байдена о новом пакете помощи Украине в ущерб США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Читатели Breitbart отреагировали на решение президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь в размере трех миллиардов долларов, несмотря на высокую инфляцию, продовольственный и топливный кризис в Штатах.

"И не забудьте! После того как украинцы получат наши деньги, они же все равно обругают нас за то, что дали мало. Это у них в привычке", — напомнил Gene Mierzwa.

"Эти очередные три миллиарда — просто откат Джо и Хантера Байденов мировому центру отмывания денег — Украине. Ведь именно она сделала семейку Байденов богатой", — написал NoNameGiven.
"Да Зеленский сам главный коррупционер. Он наверняка скупает недвижимость и другие активы в Америке!" — предположил apieceofwork.
"Конечно, он так же коррумпирован, как и Байдены. И он издевается над нами, американцами! А мы это терпим!" — возмутился пользователь joan.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
08:49
В США предупредили Украину об "ужасном" поражении в случае контрнаступления
"Миллиарды на Украину, миллиарды на Израиль, миллиарды на Египет! А кто подумает о нас, американцах?" — задался вопросом Brent.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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