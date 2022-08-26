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Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/ukraina-1812250416.html
Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка
Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка
Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Широкая Балка и Озеряновка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:21
2022-08-26T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Широкая Балка и Озеряновка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок Озеряновка подвергся обстрелу со стороны украинских войск в 9.40, по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
11:21 26.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка

Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Широкая Балка и Озеряновка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Поселок Озеряновка подвергся обстрелу со стороны украинских войск в 9.40, по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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