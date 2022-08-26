Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка
Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка снарядами калибра 152 миллиметра
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Широкая Балка и Озеряновка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Поселок Озеряновка подвергся обстрелу со стороны украинских войск в 9.40, по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".