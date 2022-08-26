https://ria.ru/20220826/ukraina-1812250416.html

Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка

Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и два поселка

Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Широкая Балка и Озеряновка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:21

2022-08-26T11:21

2022-08-26T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Широкая Балка и Озеряновка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 09:35 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок Озеряновка подвергся обстрелу со стороны украинских войск в 9.40, по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220826/oruzhie-1812227433.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол