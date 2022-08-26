https://ria.ru/20220826/ukraina-1812238996.html
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник - РИА Новости, 26.08.2022
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник
Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:36
2022-08-26T10:36
2022-08-26T10:36
специальная военная операция на украине
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украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости, который присутствовал в пункте управления в этот момент.Обнаружить цель удалось при помощи отечественного БПЛА ZALA ижевского производства, который позволяет уверенно работать даже при облучении системами РЭП за счет дублирования каналов управления. Несмотря на маскировку, боевики выдали свои позиции, когда подвезли на автомобилях провизию и боеприпасы.Буквально за считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее вооруженных сил России и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля.Как рассказали разведчики, противник активно маскирует свои позиции за счет густой растительности на этом участке местности, однако даже в таких сложных условиях удаётся выявить их расположение.Удаётся это за счет скрупулезного, практически круглосуточного наблюдения, наложенного взаимодействия между родами войск, а также за счет технического оснащения современными системами и техникой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/dzhabarov-1812112601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник на харьковском направлении
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости, который присутствовал в пункте управления в этот момент.
Обнаружить цель удалось при помощи отечественного БПЛА ZALA ижевского производства, который позволяет уверенно работать даже при облучении системами РЭП за счет дублирования каналов управления. Несмотря на маскировку, боевики выдали свои позиции, когда подвезли на автомобилях провизию и боеприпасы.
Буквально за считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее вооруженных сил России
и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля.
Как рассказали разведчики, противник активно маскирует свои позиции за счет густой растительности на этом участке местности, однако даже в таких сложных условиях удаётся выявить их расположение.
Удаётся это за счет скрупулезного, практически круглосуточного наблюдения, наложенного взаимодействия между родами войск, а также за счет технического оснащения современными системами и техникой.