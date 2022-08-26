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Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/ukraina-1812238996.html
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник - РИА Новости, 26.08.2022
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник
Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:36
2022-08-26T10:36
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости, который присутствовал в пункте управления в этот момент.Обнаружить цель удалось при помощи отечественного БПЛА ZALA ижевского производства, который позволяет уверенно работать даже при облучении системами РЭП за счет дублирования каналов управления. Несмотря на маскировку, боевики выдали свои позиции, когда подвезли на автомобилях провизию и боеприпасы.Буквально за считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее вооруженных сил России и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля.Как рассказали разведчики, противник активно маскирует свои позиции за счет густой растительности на этом участке местности, однако даже в таких сложных условиях удаётся выявить их расположение.Удаётся это за счет скрупулезного, практически круглосуточного наблюдения, наложенного взаимодействия между родами войск, а также за счет технического оснащения современными системами и техникой.
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
10:36 26.08.2022
 
Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник

Союзные силы уничтожили украинский замаскированный опорник на харьковском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на Украине
Российский военнослужащий на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий на Украине. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 авг - РИА Новости. Бойцы российского спецназа выявили при помощи БПЛА замаскированные позиции украинских боевиков на южном выходе из села Слатино на харьковском направлении, передает корреспондент РИА Новости, который присутствовал в пункте управления в этот момент.
Обнаружить цель удалось при помощи отечественного БПЛА ZALA ижевского производства, который позволяет уверенно работать даже при облучении системами РЭП за счет дублирования каналов управления. Несмотря на маскировку, боевики выдали свои позиции, когда подвезли на автомобилях провизию и боеприпасы.
Буквально за считанные минуты координаты были переданы артиллерийской батарее вооруженных сил России и 152-милимитровые снаряды поразили неприятеля.
Как рассказали разведчики, противник активно маскирует свои позиции за счет густой растительности на этом участке местности, однако даже в таких сложных условиях удаётся выявить их расположение.
Удаётся это за счет скрупулезного, практически круглосуточного наблюдения, наложенного взаимодействия между родами войск, а также за счет технического оснащения современными системами и техникой.
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