https://ria.ru/20220826/ukraina-1812221702.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, выпустив в общей сложности 30 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:53

2022-08-26T08:53

2022-08-26T08:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795060033_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_ab022934edd5c466a77ddd0c284cfa98.jpg

ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, выпустив в общей сложности 30 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:54 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:15 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска в пятницу дважды - в 6.30 и 8.20 обстреляли Горловку, выпустив 5 и 14 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, нато