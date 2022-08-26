Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, в том числе снарядами натовского калибра
Машина МЧС ДНР возле дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Михайловку, выпустив в общей сложности 30 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:54 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:15 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что украинские войска в пятницу дважды - в 6.30 и 8.20 обстреляли Горловку, выпустив 5 и 14 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.