https://ria.ru/20220826/ukraina-1812213102.html

Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"

Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря" - РИА Новости, 26.08.2022

Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"

Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и о причастности к разрушению гражданских... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T05:43

2022-08-26T05:43

2022-08-26T09:27

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

йельский университет

посольство рф в сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147819/32/1478193280_0:123:2464:1509_1920x0_80_0_0_ddc661f9eaf0cf7cfd65c9c3907b7a95.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и о причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР, чтобы дискредитировать спецоперацию, заявило посольство России в Вашингтоне.Ранее запущенный Госдепом проект Conflict Observatory опубликовал материал, в котором со ссылкой на "исследователей" Йельского университета утверждалось, что российские военные создали на территории Донецкой Народной Республики более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.В дипмиссии отметили, что Москва привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.

https://ria.ru/20220825/ssha-1811983486.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, йельский университет, посольство рф в сша