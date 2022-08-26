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Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря" - РИА Новости, 26.08.2022
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Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря" - РИА Новости, 26.08.2022
Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и о причастности к разрушению гражданских... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T05:43
2022-08-26T09:27
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
йельский университет
посольство рф в сша
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и о причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР, чтобы дискредитировать спецоперацию, заявило посольство России в Вашингтоне.Ранее запущенный Госдепом проект Conflict Observatory опубликовал материал, в котором со ссылкой на "исследователей" Йельского университета утверждалось, что российские военные создали на территории Донецкой Народной Республики более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.В дипмиссии отметили, что Москва привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, йельский университет, посольство рф в сша
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Йельский университет, Посольство РФ в США
05:43 26.08.2022 (обновлено: 09:27 26.08.2022)
 
Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"

Посольство России назвало материал Госдепа про "фильтрационные лагеря" в ДНР фальшивкой

© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и о причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР, чтобы дискредитировать спецоперацию, заявило посольство России в Вашингтоне.
Ранее запущенный Госдепом проект Conflict Observatory опубликовал материал, в котором со ссылкой на "исследователей" Йельского университета утверждалось, что российские военные создали на территории Донецкой Народной Республики более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.

"Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР "фильтрационных лагерях", а также о причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции", — подчеркнули в посольстве.

В дипмиссии отметили, что Москва привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 05:57
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
 
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