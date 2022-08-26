05:43 26.08.2022 (обновлено: 09:27 26.08.2022)
Посольство России ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство России назвало материал Госдепа про "фильтрационные лагеря" в ДНР фальшивкой
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Госдепартамент США продолжает распространять фальшивую информацию о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и о причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР, чтобы дискредитировать спецоперацию, заявило посольство России в Вашингтоне.
Ранее запущенный Госдепом проект Conflict Observatory опубликовал материал, в котором со ссылкой на "исследователей" Йельского университета утверждалось, что российские военные создали на территории Донецкой Народной Республики более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.
"Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР "фильтрационных лагерях", а также о причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции", — подчеркнули в посольстве.
В дипмиссии отметили, что Москва привержена соблюдению норм международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.