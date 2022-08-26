https://ria.ru/20220826/ubiystvo-1812253261.html

Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии арестовали на два месяца - РИА Новости, 26.08.2022

Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии арестовали на два месяца

Суд в Башкирии арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:28

2022-08-26T11:28

2022-08-26T11:33

происшествия

россия

илишевский район

республика башкортостан

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УФА, 26 авг – РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в СУСК РФ по региону.Во дворе частного дома в селе Кадырово Илишевского района соцработник 25 августа обнаружил тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны со следами насильственной смерти. Предполагаемый убийца – 63-летний ранее судимый местный житель был задержан. Сообщалось, что мужчина убил пенсионера из-за его нежелания одолжить денег."Судом по ходатайству следователя Дюртюлинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Республике Башкортостан 63-летнему жителю деревни Кадырово Илишевского района, подозреваемому в убийстве 95-летнего ветерана, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 26 октября 2022 года", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что подозреваемый пошел на преступление из-за 8 тысяч рублей."На первом допросе подозреваемый заявил, что похитил у убитого 8 тысяч рублей. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.В прокуратуре Башкирии рассказали, с какой жестокостью был убит ветеран."По версии следствия, 25 августа 2022 года около 05.30 он пришёл к ветерану, чтобы одолжить деньги. Получив отказ, подозреваемый распылил перцовым баллончиком в лицо престарелого мужчины, а также нанес ножевые ранения в область лица и груди, от которых последний скончался", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20220825/telefon-1812046776.html

https://rsport.ria.ru/20220821/fyuri-1811105637.html

россия

илишевский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, илишевский район, республика башкортостан