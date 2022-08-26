https://ria.ru/20220826/turtsiya-1812221024.html

Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ

Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ - РИА Новости, 26.08.2022

Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ

Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, пишет в пятницу газета Hurriyet. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:46

2022-08-26T08:46

2022-08-26T08:46

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, пишет в пятницу газета Hurriyet."Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, - ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти два миллиона россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с 5-звездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть", - пишет издание.Уточняется, что в то время как спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года, лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию."Эту ситуацию на средиземноморском побережье стали называть "фарма-шоппинг". Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющих, антидепрессантов и препаратов для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в 3 раза дешевле, чем в России", - пишет Hurriyet.

https://ria.ru/20220824/krym-1811888988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, турция, анталия, россия