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Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ
Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ - РИА Новости, 26.08.2022
Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ
Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, пишет в пятницу газета Hurriyet. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:46
2022-08-26T08:46
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, пишет в пятницу газета Hurriyet."Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, - ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти два миллиона россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с 5-звездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть", - пишет издание.Уточняется, что в то время как спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года, лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию."Эту ситуацию на средиземноморском побережье стали называть "фарма-шоппинг". Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющих, антидепрессантов и препаратов для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в 3 раза дешевле, чем в России", - пишет Hurriyet.
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новости - туризм, турция, анталия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталия, Россия
08:46 26.08.2022
 
Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ

Hurriyet: Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, пишет в пятницу газета Hurriyet.
"Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, - ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти два миллиона россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с 5-звездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть", - пишет издание.
Уточняется, что в то время как спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года, лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию.
"Эту ситуацию на средиземноморском побережье стали называть "фарма-шоппинг". Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющих, антидепрессантов и препаратов для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в 3 раза дешевле, чем в России", - пишет Hurriyet.
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