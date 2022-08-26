Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, пишут CМИ
Hurriyet: Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов
Сотрудница аптеки. Архивное фото
АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, пишет в пятницу газета Hurriyet.
"Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, - ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти два миллиона россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с 5-звездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть", - пишет издание.
Уточняется, что в то время как спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года, лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию.
"Эту ситуацию на средиземноморском побережье стали называть "фарма-шоппинг". Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющих, антидепрессантов и препаратов для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в 3 раза дешевле, чем в России", - пишет Hurriyet.
24 августа, 16:53В Крыму объяснили позицию Турции по полуострову многовекторностью