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Российские туроператоры рассказали о полетной программе в Иорданию - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220826/turoperatory-1812301887.html
Российские туроператоры рассказали о полетной программе в Иорданию
Российские туроператоры рассказали о полетной программе в Иорданию - РИА Новости, 26.08.2022
Российские туроператоры рассказали о полетной программе в Иорданию
Российские туроператоры наращивают полетную программу в Иорданию и формируют путевки на прямых рейсах, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:58
2022-08-26T13:58
туризм
новости - туризм
иордания
амман (город)
москва
домодедово (аэропорт)
интурист
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские туроператоры наращивают полетную программу в Иорданию и формируют путевки на прямых рейсах, рассказали РИА Новости представители отрасли.Иорданская авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы между Амманом и Москвой с 30 октября, следует из данных на сайте системы бронирования авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в аэропорт "Домодедово". Полеты запланированы на Airbus A319. Билет на 1 ноября стоит 65,4 тысячи рублей с человека.В туроператоре "Интурист" агентству рассказали, что уже сформировали туры на базе данной перевозки. "Появление прямых рейсов из Москвы положительно скажется на спросе при условии адекватных цен на билеты. Долетев до Аммана, не составляет труда добраться до любого курорта Иордании, либо индивидуальным трансфером, либо внутренним перелетом. Наши клиенты ранее чаще пользовались именно наземными трансферами", - рассказали в компании.Планируют рассчитать туры на базе прямого авиаперелета и в туроператоре "Русский экспресс". "Они появятся на сайте в ближайшее время. Сейчас работаем под запрос в формате FIT (индивидуальный запрос - ред.)", - пояснили в пресс-службе компании.В свою очередь туроператор "ПАКС" отправляет туристов в Иорданию как на прямых рейсах из Сочи, так и с пересадкой в третьих странах. "Ждем прямые рейсы из Москвы, спрос есть, но цены высокие, поэтому огромного турпотока нет. На сегодняшний день стоимость недельного тура на одного начинается от 68 тысяч рублей в отель три звезды на завтраках", - сообщили в компании.Туроператоры отметили, что Иордания, в первую очередь, интересна туристам, которые предпочитают экскурсии. Есть спрос и на сити-туры по Амману и отдых в Акабе. "Эта страна может предложить как пляжный отдых на берегу Красного моря, так и оздоровительный - на базе гостиниц Мертвого моря", - добавили в "Интуристе".
https://ria.ru/20220825/maldivy-1812166891.html
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новости - туризм, иордания, амман (город), москва, домодедово (аэропорт), интурист, куда поехать в выходные, airbus a319, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Иордания, Амман (город), Москва, Домодедово (аэропорт), Интурист, куда поехать в выходные, Airbus A319, Туризм
13:58 26.08.2022
 
Российские туроператоры рассказали о полетной программе в Иорданию

Российские туроператоры заявили о наращивании полетной программы в Иорданию

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Туристы осматривают гробницы в древнем городе Петра в Иордании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские туроператоры наращивают полетную программу в Иорданию и формируют путевки на прямых рейсах, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Иорданская авиакомпания Royal Jordanian запустит рейсы между Амманом и Москвой с 30 октября, следует из данных на сайте системы бронирования авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в аэропорт "Домодедово". Полеты запланированы на Airbus A319. Билет на 1 ноября стоит 65,4 тысячи рублей с человека.
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В туроператоре "Интурист" агентству рассказали, что уже сформировали туры на базе данной перевозки. "Появление прямых рейсов из Москвы положительно скажется на спросе при условии адекватных цен на билеты. Долетев до Аммана, не составляет труда добраться до любого курорта Иордании, либо индивидуальным трансфером, либо внутренним перелетом. Наши клиенты ранее чаще пользовались именно наземными трансферами", - рассказали в компании.
Планируют рассчитать туры на базе прямого авиаперелета и в туроператоре "Русский экспресс". "Они появятся на сайте в ближайшее время. Сейчас работаем под запрос в формате FIT (индивидуальный запрос - ред.)", - пояснили в пресс-службе компании.
В свою очередь туроператор "ПАКС" отправляет туристов в Иорданию как на прямых рейсах из Сочи, так и с пересадкой в третьих странах. "Ждем прямые рейсы из Москвы, спрос есть, но цены высокие, поэтому огромного турпотока нет. На сегодняшний день стоимость недельного тура на одного начинается от 68 тысяч рублей в отель три звезды на завтраках", - сообщили в компании.
Туроператоры отметили, что Иордания, в первую очередь, интересна туристам, которые предпочитают экскурсии. Есть спрос и на сити-туры по Амману и отдых в Акабе. "Эта страна может предложить как пляжный отдых на берегу Красного моря, так и оздоровительный - на базе гостиниц Мертвого моря", - добавили в "Интуристе".
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