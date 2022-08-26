https://ria.ru/20220826/tsru-1812219785.html

ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ

ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2022

ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ

ЦРУ угрожало турецким бизнесменам в связи с их с торговлей с Россией, они расспрашивали турецкую сторону о контрактах по продаже недвижимости россиянам, пишет в РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:24

2022-08-26T08:24

2022-08-26T08:40

в мире

россия

турция

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. ЦРУ угрожало турецким бизнесменам в связи с их с торговлей с Россией, они расспрашивали турецкую сторону о контрактах по продаже недвижимости россиянам, пишет в пятницу газета Yeni Şafak."Власти США, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции", - пишет издание.По данным издания, представитель ЦРУ в Турции звонил и открыто угрожал должностным лицам строительных компаний, участвовавших в закупках жилья с российскими компаниями."Сотрудник ЦРУ опрашивал бизнесменов из жилищного сектора: "Сколько домов вы продали россиянам?", "В какой валюте вы собирали цену проданных вами домов?", "По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?"- уточняет издание.

https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция, центральное разведывательное управление (цру), сша