https://ria.ru/20220826/tsru-1812219785.html
ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ
ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2022
ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ
ЦРУ угрожало турецким бизнесменам в связи с их с торговлей с Россией, они расспрашивали турецкую сторону о контрактах по продаже недвижимости россиянам, пишет в РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:24
2022-08-26T08:24
2022-08-26T08:40
в мире
россия
турция
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. ЦРУ угрожало турецким бизнесменам в связи с их с торговлей с Россией, они расспрашивали турецкую сторону о контрактах по продаже недвижимости россиянам, пишет в пятницу газета Yeni Şafak."Власти США, вмешиваясь в дела, не входящие в их обязанности, перешли границы и попытались допросить турецких бизнесменов. Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции", - пишет издание.По данным издания, представитель ЦРУ в Турции звонил и открыто угрожал должностным лицам строительных компаний, участвовавших в закупках жилья с российскими компаниями."Сотрудник ЦРУ опрашивал бизнесменов из жилищного сектора: "Сколько домов вы продали россиянам?", "В какой валюте вы собирали цену проданных вами домов?", "По какому каналу они производили оплату? Вы брали деньги из рук или платили через банк?"- уточняет издание.
https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Россия, Турция, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
08:24 26.08.2022 (обновлено: 08:40 26.08.2022)
ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией, сообщили СМИ
Yeni Şafak: ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией