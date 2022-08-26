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Мэр Лондона предрек Британии "национальную катастрофу" - РИА Новости, 26.08.2022
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Мэр Лондона предрек Британии "национальную катастрофу"
Мэр Лондона предрек Британии "национальную катастрофу" - РИА Новости, 26.08.2022
Мэр Лондона предрек Британии "национальную катастрофу"
Мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет "национальная катастрофа", если правительство срочно не начнет РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:19
2022-08-26T12:19
садик хан
великобритания
в мире
лондон
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет "национальная катастрофа", если правительство срочно не начнет действовать.Заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года."Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", - написал он в своем Twitter.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.До этого британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54%, до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
https://ria.ru/20220826/shotlandiya-1812271019.html
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садик хан, великобритания, в мире, лондон
Садик Хан, Великобритания, В мире, Лондон
12:19 26.08.2022
 
Мэр Лондона предрек Британии "национальную катастрофу"

Мэр Лондона Садик предрек Британии "национальную катастрофу" из-за цен на энергию

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет "национальная катастрофа", если правительство срочно не начнет действовать.
Заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
12:14
Лидер Шотландии назвала цены на энергию "неподъемными для миллионов"
"Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", - написал он в своем Twitter.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
До этого британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54%, до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
12:02
В Британии началась крупнейшая забастовка работников почты
 
Садик ХанВеликобританияВ миреЛондон
 
 
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