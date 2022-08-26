https://ria.ru/20220826/tretyakovka-1812228441.html

Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой

Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой - РИА Новости, 26.08.2022

Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой

Охранник Ельцин Центра, нарисовавший глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галерей и направил 5 тысяч рублей... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:38

2022-08-26T09:38

2022-08-26T09:50

культура

происшествия

евгений куйвашев

свердловская область

афганистан

ельцин центр

третьяковская галерея

новости культуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Охранник Ельцин Центра, нарисовавший глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галерей и направил 5 тысяч рублей в ее фонд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в пятницу.Неизвестный 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в Ельцин Центре. Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев."Он направил письмо в адрес Третьяковской галереи, правда, с моей электронной почты и направил 5 тысяч рублей в их фонд", - сообщил адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.На сегодняшнем заседании адвокат предоставил судье выписку с вклада мужчины, где лежат 40 тысяч рублей, что говорит о том, что он может заплатить штраф, и можно прекратить уголовное преследование.Ранее Васильев сказал журналистам, что его уволили из Ельцин Центра и больше никуда не берут, свою вину он признал полностью.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является героем Чечни и Афганистана, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заступился за охранника, поддержав мнение Куйвашева.

https://ria.ru/20220719/ikona-1803372605.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, евгений куйвашев, свердловская область, афганистан, ельцин центр, третьяковская галерея, новости культуры