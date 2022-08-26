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Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой - РИА Новости, 26.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220826/tretyakovka-1812228441.html
Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой
Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой - РИА Новости, 26.08.2022
Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой
Охранник Ельцин Центра, нарисовавший глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галерей и направил 5 тысяч рублей... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:38
2022-08-26T09:50
культура
происшествия
евгений куйвашев
свердловская область
афганистан
ельцин центр
третьяковская галерея
новости культуры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Охранник Ельцин Центра, нарисовавший глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галерей и направил 5 тысяч рублей в ее фонд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в пятницу.Неизвестный 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в Ельцин Центре. Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев."Он направил письмо в адрес Третьяковской галереи, правда, с моей электронной почты и направил 5 тысяч рублей в их фонд", - сообщил адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.На сегодняшнем заседании адвокат предоставил судье выписку с вклада мужчины, где лежат 40 тысяч рублей, что говорит о том, что он может заплатить штраф, и можно прекратить уголовное преследование.Ранее Васильев сказал журналистам, что его уволили из Ельцин Центра и больше никуда не берут, свою вину он признал полностью.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является героем Чечни и Афганистана, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заступился за охранника, поддержав мнение Куйвашева.
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свердловская область
афганистан
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происшествия, евгений куйвашев, свердловская область, афганистан, ельцин центр, третьяковская галерея, новости культуры
Культура, Происшествия, Евгений Куйвашев, Свердловская область, Афганистан, Ельцин центр, Третьяковская галерея, Новости культуры
09:38 26.08.2022 (обновлено: 09:50 26.08.2022)
 
Повредивший картину охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой

Повредивший картину ученицы Малевича охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой

Картина Анны Лепорской "Три фигуры"
Картина Анны Лепорской Три фигуры
Картина Анны Лепорской "Три фигуры". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Охранник Ельцин Центра, нарисовавший глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, извинился перед Третьяковской галерей и направил 5 тысяч рублей в ее фонд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в пятницу.
Неизвестный 7 декабря нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в Ельцин Центре. Дирекция центра сообщила в полицию о происшествии 20 декабря, правоохранители возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что вандалом оказался недавно работавший в учреждении 63-летний охранник Александр Васильев.
"Он направил письмо в адрес Третьяковской галереи, правда, с моей электронной почты и направил 5 тысяч рублей в их фонд", - сообщил адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.
На сегодняшнем заседании адвокат предоставил судье выписку с вклада мужчины, где лежат 40 тысяч рублей, что говорит о том, что он может заплатить штраф, и можно прекратить уголовное преследование.
Ранее Васильев сказал журналистам, что его уволили из Ельцин Центра и больше никуда не берут, свою вину он признал полностью.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что следователи проявят снисхождение к подозреваемому в порче картины, который является героем Чечни и Афганистана, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заступился за охранника, поддержав мнение Куйвашева.
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КультураПроисшествияЕвгений КуйвашевСвердловская областьАфганистанЕльцин центрТретьяковская галереяНовости культуры
 
 
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