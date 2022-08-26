https://ria.ru/20220826/tranzit-1812384532.html

Министр транспорта Литвы назвал оплату калининградского транзита законной

Министр транспорта Литвы назвал оплату калининградского транзита законной - РИА Новости, 26.08.2022

Министр транспорта Литвы назвал оплату калининградского транзита законной

Литовские банки могут и должны принимать от российской стороны транзитные платежи, так как они законны, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:49

2022-08-26T17:49

2022-08-26T18:33

экономика

литва

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

калининград

россия

калининградская область

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Литовские банки могут и должны принимать от российской стороны транзитные платежи, так как они законны, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис."Оплата идет, оплата возможна, оплата законна. Государство должно обеспечить, чтобы проезжали только те товары, которые могут провозиться в соответствии с европейским регулированием и разъяснениями. <...> Повторю слова премьера, что со своей стороны правительство выполнило практически все действия, которые были возможны. Насколько я слышал, расчеты должны осуществляться, хотя не исключаю, что для определенных субъектов это вызовет проблемы", — цитирует слова чиновника агентство ELTA.Министр повторил, что транзит в Калининград — это коммерческая услуга, которую обслуживают коммерческие банки, а литовское государство отношения к этому не имеет."Из-за оплаты проблем будет очень много. Санкции постоянно меняются, ужесточаются. <...> Для конкретных предприятий оплата может быть нарушена и сейчас, и в будущем", — отметил Скуодис.Литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, расчеты в остальных валютах остановятся 1 сентября.Власти Литвы запретили с 18 июня провозить по территории страны в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории. В Вильнюсе настаивали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а провоз грузов по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220822/tranzit-1811425742.html

https://ria.ru/20220816/tranzit-1810078825.html

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809769572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, литва, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, калининград, россия, калининградская область, в мире, санкции