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США объявили тендер на поставку спутниковых телефонов посольству в Киеве

США объявили тендер на поставку спутниковых телефонов посольству в Киеве - РИА Новости, 26.08.2022

США объявили тендер на поставку спутниковых телефонов посольству в Киеве

США объявили тендер на поставку спутниковых телефонов американскому посольству в Киеве, соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте госконтрактов РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:29

2022-08-26T18:29

2022-08-26T18:29

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США объявили тендер на поставку спутниковых телефонов американскому посольству в Киеве, соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте госконтрактов правительства Соединенных Штатов.Тендер объявлен генконсульством США во Франкфурте-на-Майне (Германия), которое входит в структуру госдепа. Участники тендера могут представить свои предложения с 9 сентября.Получателем устройств спутниковой связи заявлено посольство США в Киеве. Однако в качестве дополнительной информации в тендере говорится, что в покупке телекоммуникационного оборудования нуждаются полиция и погранслужба Украины для "защиты границ и преодоления беспрецедентных сложностей по обеспечению суверенитета Украины".Госдеп обещает заключить контракт на поставку оборудования по фиксированной цене. Предпочтение будет отдано поставщику, который предложит "самую низкую цену за технически приемлемые" устройства. "Общая стоимость должна включать работу, оборудование, оплату доставки, материалы, накладные расходы, прибыль, страховку, гарантию, таможенные расходы и все иные траты, необходимые для поставки оборудования", - говорится в описании условий тендера. Отмечается, что сумма контракта также не будет корректироваться для учета колебания курсов валют.

https://ria.ru/20220824/ssha-1811878655.html

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в мире, сша, киев, государственный департамент сша, технологии, украина