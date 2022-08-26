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Китай направил 35 самолетов и восемь кораблей к Тайваню
Китай направил 35 самолетов и восемь кораблей к Тайваню - РИА Новости, 26.08.2022
Китай направил 35 самолетов и восемь кораблей к Тайваню
Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 35 самолетов и восьми военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:24
2022-08-26T16:24
2022-08-26T16:24
в мире
нэнси пелоси
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визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 35 самолетов и восьми военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 26 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 35 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что 18 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе восемь истребителей Су-30, три J-11, четыре J-16 и три J-10.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, су-30, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, Су-30, Визит Пелоси на Тайвань
Китай направил 35 самолетов и восемь кораблей к Тайваню
Минобороны Тайваня: ВС Китая в пятницу направили к острову 35 самолетов и восемь кораблей