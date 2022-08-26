Китайская армия заявила о новых учениях у острова Тайвань
Армия Китая заявила о новых военных учениях в воздушном и морском пространстве у Тайваня
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу заявила о проведении военных учений в воздушном и морском пространстве у Тайваня после сообщений о приезде на остров новой делегации США.
"Восточная зона боевого командования НОАК на днях организовала патрулирование и практические боевые учения для разных родов войск в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Это стандартное военное мероприятие в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК, опубликованном в социальной сети WeChat.
Отмечается, что командование продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе.
Когда именно были проведены учения и завершены ли они, не сообщается.
Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.