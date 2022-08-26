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Китайская армия заявила о новых учениях у острова Тайвань - РИА Новости, 26.08.2022
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Китайская армия заявила о новых учениях у острова Тайвань
Китайская армия заявила о новых учениях у острова Тайвань - РИА Новости, 26.08.2022
Китайская армия заявила о новых учениях у острова Тайвань
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу заявила о проведении военных учений в воздушном и морском пространстве у Тайваня после сообщений о приезде... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:12
2022-08-26T14:12
в мире
тайвань
сша
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу заявила о проведении военных учений в воздушном и морском пространстве у Тайваня после сообщений о приезде на остров новой делегации США."Восточная зона боевого командования НОАК на днях организовала патрулирование и практические боевые учения для разных родов войск в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Это стандартное военное мероприятие в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК, опубликованном в социальной сети WeChat.Отмечается, что командование продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе.Когда именно были проведены учения и завершены ли они, не сообщается.Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, тайвань, сша, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, США, Китай, Народно-освободительная армия Китая
14:12 26.08.2022
 
Китайская армия заявила о новых учениях у острова Тайвань

Армия Китая заявила о новых военных учениях в воздушном и морском пространстве у Тайваня

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в пятницу заявила о проведении военных учений в воздушном и морском пространстве у Тайваня после сообщений о приезде на остров новой делегации США.
"Восточная зона боевого командования НОАК на днях организовала патрулирование и практические боевые учения для разных родов войск в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Это стандартное военное мероприятие в ответ на меняющуюся обстановку в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК, опубликованном в социальной сети WeChat.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
11:11
Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая
Отмечается, что командование продолжит тренировки по боевой подготовке, чтобы защитить суверенитет и безопасность Китая, а также стабильность в Тайваньском проливе.
Когда именно были проведены учения и завершены ли они, не сообщается.
Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 11:12
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 11:13
Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"
 
В миреТайваньСШАКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
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