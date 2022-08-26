https://ria.ru/20220826/tailand-1812314442.html
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет - РИА Новости, 26.08.2022
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет
Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:04
2022-08-26T16:04
2022-08-26T16:04
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении десяти лет, сообщает Tourdom.Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.Желающие вправе подать заявку с 1 сентября. Программа будет действовать для четырех категорий граждан: состоятельных иностранцев, имеющих активы не менее миллиона долларов, пенсионеров старше 50 лет, получающих стабильный доход от 80 тысяч долларов в год либо готовых к внушительным инвестициям. Также документы примут у работающих удаленно сотрудников международных компаний и востребованных специалистов в определенных отраслях.Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение бумаг занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается на пять лет с возможным продлением срока ее действия.Таким образом власти Таиланда стараются привлечь инвестиции в экономику страны, а также — состоятельных иностранцев и высококлассных специалистов. В течение следующих пяти лет чиновники намерены увеличить их число до миллиона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, туристы, Виза
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет
Власти Таиланда планируют выдавать визы, которые позволят находиться в стране десять лет
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении десяти лет, сообщает
Tourdom.
Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут
рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.
Желающие вправе подать заявку с 1 сентября. Программа будет действовать для четырех категорий граждан: состоятельных иностранцев, имеющих активы не менее миллиона долларов, пенсионеров старше 50 лет, получающих стабильный доход от 80 тысяч долларов в год либо готовых к внушительным инвестициям. Также документы примут у работающих удаленно сотрудников международных компаний и востребованных специалистов в определенных отраслях.
Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение бумаг занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается на пять лет с возможным продлением срока ее действия.
Таким образом власти Таиланда стараются привлечь инвестиции в экономику страны, а также — состоятельных иностранцев и высококлассных специалистов. В течение следующих пяти лет чиновники намерены увеличить их число до миллиона.