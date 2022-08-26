https://ria.ru/20220826/tailand-1812314442.html

В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет

В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет - РИА Новости, 26.08.2022

В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет

Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:04

2022-08-26T16:04

2022-08-26T16:04

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

туристы

виза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/56/1559095660_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_e636778f419a7a824f7d5b473115b502.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении десяти лет, сообщает Tourdom.Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.Желающие вправе подать заявку с 1 сентября. Программа будет действовать для четырех категорий граждан: состоятельных иностранцев, имеющих активы не менее миллиона долларов, пенсионеров старше 50 лет, получающих стабильный доход от 80 тысяч долларов в год либо готовых к внушительным инвестициям. Также документы примут у работающих удаленно сотрудников международных компаний и востребованных специалистов в определенных отраслях.Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение бумаг занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается на пять лет с возможным продлением срока ее действия.Таким образом власти Таиланда стараются привлечь инвестиции в экономику страны, а также — состоятельных иностранцев и высококлассных специалистов. В течение следующих пяти лет чиновники намерены увеличить их число до миллиона.

https://ria.ru/20220819/tailand-1810774397.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, виза