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В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220826/tailand-1812314442.html
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет - РИА Новости, 26.08.2022
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет
Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:04
2022-08-26T16:04
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
туристы
виза
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении десяти лет, сообщает Tourdom.Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.Желающие вправе подать заявку с 1 сентября. Программа будет действовать для четырех категорий граждан: состоятельных иностранцев, имеющих активы не менее миллиона долларов, пенсионеров старше 50 лет, получающих стабильный доход от 80 тысяч долларов в год либо готовых к внушительным инвестициям. Также документы примут у работающих удаленно сотрудников международных компаний и востребованных специалистов в определенных отраслях.Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение бумаг занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается на пять лет с возможным продлением срока ее действия.Таким образом власти Таиланда стараются привлечь инвестиции в экономику страны, а также — состоятельных иностранцев и высококлассных специалистов. В течение следующих пяти лет чиновники намерены увеличить их число до миллиона.
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туризм, новости - туризм, таиланд, туристы, виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, туристы, Виза
16:04 26.08.2022
 
В Таиланде туристам планируют выдавать визы на десять лет

Власти Таиланда планируют выдавать визы, которые позволят находиться в стране десять лет

© Фото : Александр АндреевСлоны
Слоны - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Таиланд планирует ввести новый тип визы, который даст возможность иностранным гражданам, в том числе и россиянам, жить и работать в королевстве на протяжении десяти лет, сообщает Tourdom.
Обладатели долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) смогут рассчитывать на получение налоговых и иных льгот.
Желающие вправе подать заявку с 1 сентября. Программа будет действовать для четырех категорий граждан: состоятельных иностранцев, имеющих активы не менее миллиона долларов, пенсионеров старше 50 лет, получающих стабильный доход от 80 тысяч долларов в год либо готовых к внушительным инвестициям. Также документы примут у работающих удаленно сотрудников международных компаний и востребованных специалистов в определенных отраслях.
Запрос на визу подается онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться в посольство Таиланда в своей стране. Рассмотрение бумаг занимает в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается на пять лет с возможным продлением срока ее действия.
Таким образом власти Таиланда стараются привлечь инвестиции в экономику страны, а также — состоятельных иностранцев и высококлассных специалистов. В течение следующих пяти лет чиновники намерены увеличить их число до миллиона.
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