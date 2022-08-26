https://ria.ru/20220826/svyaz-1812325967.html

Чернышенко рассказал о связи вузов, науки и бизнеса в Кировской области

Чернышенко рассказал о связи вузов, науки и бизнеса в Кировской области - РИА Новости, 26.08.2022

Чернышенко рассказал о связи вузов, науки и бизнеса в Кировской области

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Кировской области налажена четкая связь между вузами, наукой и бизнесом, сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:23

2022-08-26T15:23

2022-08-26T15:31

александр соколов

кировская область

киров

вятский государственный университет

навигатор абитуриента

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КИРОВ, 26 авг — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Кировской области налажена четкая связь между вузами, наукой и бизнесом, сообщает пресс-служба вице-премьера.Куратор Приволжского федерального округа Чернышенко в пятницу с рабочим визитом прибыл в Кировскую область, где посетил Вятский государственный университет."В Кировской области есть четкая связь - вуз, наука и бизнес. Глава региона Александр Соколов создает условия для развития кадров. Важно, что у разработок есть технологический партнер - здесь в Кирове. Региону, вузу и кировским предприятиям необходимо совместно работать над задачей подготовки инженерных кадров для экономики области, в том числе проработать заявку на создание передовой инженерной школы", - приводит пресс-служба слова Чернышенко.Он также отметил, что на базе ВятГУ в рамках программы "Приоритет 2030" создаются научные разработки, часть из которых перспективны с точки зрения импортозамещения иностранных аналогов, а значит, способствуют обеспечению технологического суверенитета."Вятский государственный университет – один из ведущих вузов региона, здесь обучаются тысячи студентов. Для Кировской области важно, что ребята продолжают свое образование на малой родине, большинство из них приходят затем работать на кировские предприятия. Регион взаимодействует с вузами по вопросам подготовки кадров, необходимых экономике, промышленным предприятиям. На территории Кировской области создана крепкая научная база, научные разработки ведет целый ряд институтов и университетов. И мы поддерживаем любую инициативу со стороны научного сообщества", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Александра Соколова.Отмечается, что Чернышенко рекомендовал правительству Кировской области проработать вопрос о создании консорциума предприятий для участия ВятГУ в программе "Передовые инженерные школы".

https://ria.ru/20220826/doverennosti-1812314122.html

https://na.ria.ru/20220824/chernyshenko-1811918227.html

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александр соколов, кировская область, киров, вятский государственный университет, навигатор абитуриента