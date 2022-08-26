https://ria.ru/20220826/svo-1812213781.html
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:23
2022-08-26T06:23
2022-08-26T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
стаханов
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
стаханов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа российских следователей на месте обстрела города Стаханов
Российские следователи работают на месте обстрела города Стаханов со стороны украинских войск американскими системами HIMARS
2022-08-26T06:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, лнр, стаханов, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Стаханов, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
06:23 26.08.2022 (обновлено: 14:07 26.08.2022)
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Стаханов, ракетами из РСЗО HIMARS