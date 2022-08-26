https://ria.ru/20220826/svo-1812213781.html

Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T06:23

2022-08-26T06:23

2022-08-26T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

стаханов

вооруженные силы украины

рсзо himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812303401_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bef42791dbaebe65b15c0b91c8ff8565.jpg

ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа российских следователей на месте обстрела города Стаханов Российские следователи работают на месте обстрела города Стаханов со стороны украинских войск американскими системами HIMARS 2022-08-26T06:23 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лнр, стаханов, вооруженные силы украины, рсзо himars