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Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/svo-1812213781.html
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:23
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ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Работа российских следователей на месте обстрела города Стаханов
Российские следователи работают на месте обстрела города Стаханов со стороны украинских войск американскими системами HIMARS
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в мире, лнр, стаханов, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Стаханов, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
06:23 26.08.2022 (обновлено: 14:07 26.08.2022)
 
Украинские войска выпустили по Стаханову десять ракет из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Стаханов, ракетами из РСЗО HIMARS

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Стаханов десять ракет из американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 4.30 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (десять ракет)", — говорится в публикации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРСтахановВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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