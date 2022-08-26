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ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.08.2022
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли в пятницу утром Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T05:36
2022-08-26T05:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало об атаке Украины на Пантелеймоновку, ВСУ применили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
05:36 26.08.2022 (обновлено: 05:41 26.08.2022)
 
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.00 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Ранее представительство сообщало об атаке Украины на Пантелеймоновку, ВСУ применили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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