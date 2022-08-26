https://ria.ru/20220826/svo-1812212922.html

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 26.08.2022

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

Украинские войска обстреляли в пятницу утром Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T05:36

2022-08-26T05:36

2022-08-26T05:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу утром Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало об атаке Украины на Пантелеймоновку, ВСУ применили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато