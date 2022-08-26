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Пушилин и Кириенко вручили награды подразделению ДНР "Сомали" - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/svo-1812205232.html
Пушилин и Кириенко вручили награды подразделению ДНР "Сомали"
Пушилин и Кириенко вручили награды подразделению ДНР "Сомали" - РИА Новости, 26.08.2022
Пушилин и Кириенко вручили награды подразделению ДНР "Сомали"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T00:22
2022-08-26T00:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил подразделению ДНР "Сомали" награды.Как отмечает глава ДНР, командиру первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя республики, а капитан гвардии Александр Солодский получил звезду Героя ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
00:22 26.08.2022 (обновлено: 00:23 26.08.2022)
 
Пушилин и Кириенко вручили награды подразделению ДНР "Сомали"

Денис Пушилин и Сергей Кириенко вручили награды подразделению "Сомали"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил подразделению ДНР "Сомали" награды.
"В подразделении "Сомали" совместно с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко вручили награды", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Как отмечает глава ДНР, командиру первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя республики, а капитан гвардии Александр Солодский получил звезду Героя ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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