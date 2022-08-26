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Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/sukhogruzy-1812439844.html
Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием
Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022
Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием
Почти 40 сухогрузов с 821 тысячью тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:23
2022-08-26T22:23
специальная военная операция на украине
экономика
михаил мизинцев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40 сухогрузов с 821 тысячью тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 821 547 тонн продовольствия (570 210 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 17 000 тонн сои, 90 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220824/prodovolstvie-1811971756.html
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экономика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Михаил Мизинцев, Украина, Вооруженные силы Украины
22:23 26.08.2022
 
Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием

Минобороны: 39 судов с 821 тысячей тонн продовольствия вышли из портов Украины в августе

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40 сухогрузов с 821 тысячью тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 821 547 тонн продовольствия (570 210 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 17 000 тонн сои, 90 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)", - сообщил генерал.
Пенсионерка покупает яйца на городской продовольственной ярмарке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 23:51
Россия опровергла обвинения во возникновении продовольственного кризиса
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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