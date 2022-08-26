https://ria.ru/20220826/sukhogruzy-1812439844.html

Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием

Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022

Из украинских портов в августе вышли 39 сухогрузов с продовольствием

Почти 40 сухогрузов с 821 тысячью тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:23

2022-08-26T22:23

2022-08-26T22:23

специальная военная операция на украине

экономика

михаил мизинцев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40 сухогрузов с 821 тысячью тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", сообщил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 821 547 тонн продовольствия (570 210 тонн кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 17 000 тонн сои, 90 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы, 29 600 тонн рапса)", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220824/prodovolstvie-1811971756.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины