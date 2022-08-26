https://ria.ru/20220826/ssj-1812308062.html

Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet

Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet - РИА Новости, 26.08.2022

Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:21

2022-08-26T14:21

2022-08-26T14:22

экономика

аэрофлот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet."Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было", - сказал Путин.Александровский отметил, что это ключевой вопрос."Самолёт не только нужно произвести, но и чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно", - согласился глава "Аэрофлота".Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.

https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html

https://ria.ru/20220815/samolet-1809762129.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, россия, владимир путин