Рейтинг@Mail.ru
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/ssj-1812308062.html
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet - РИА Новости, 26.08.2022
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:21
2022-08-26T14:22
экономика
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet."Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было", - сказал Путин.Александровский отметил, что это ключевой вопрос."Самолёт не только нужно произвести, но и чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно", - согласился глава "Аэрофлота".Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html
https://ria.ru/20220815/samolet-1809762129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, россия, владимир путин
Экономика, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet, Россия, Владимир Путин
14:21 26.08.2022 (обновлено: 14:22 26.08.2022)
 
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet

Президент Путин заявил о необходимости наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet.
"Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было", - сказал Путин.
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
13:51Туризм
"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета
Александровский отметил, что это ключевой вопрос.
"Самолёт не только нужно произвести, но и чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно", - согласился глава "Аэрофлота".
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 16:09
Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года
 
ЭкономикаАэрофлотОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi SuperjetРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала