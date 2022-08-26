https://ria.ru/20220826/ssj-1812308062.html
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet - РИА Новости, 26.08.2022
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:21
2022-08-26T14:21
2022-08-26T14:22
экономика
аэрофлот
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Сергеем Александровским заявил о необходимости наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet."Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было", - сказал Путин.Александровский отметил, что это ключевой вопрос."Самолёт не только нужно произвести, но и чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно", - согласился глава "Аэрофлота".Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html
https://ria.ru/20220815/samolet-1809762129.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet, россия, владимир путин
Экономика, Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet, Россия, Владимир Путин
14:21 26.08.2022 (обновлено: 14:22 26.08.2022)
Путин потребовал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet
Президент Путин заявил о необходимости наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet