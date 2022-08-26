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Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США - РИА Новости, 26.08.2022
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Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США
Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США - РИА Новости, 26.08.2022
Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США
Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:03
2022-08-26T12:25
в мире
соломоновы острова
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников.Представитель береговой охраны США в Гонолулу, лейтенант Кристин Кэм заявила, что кораблю Oliver Henry, который совершал плановое патрулирование в районе Соломоновых островов, потребовалось пополнить запасы топлива и провизии. Для этих целей моряки рассчитывали зайти в порт Хониары — столицы Соломоновых островов.По ее словам, корабль пришлось перенаправить в Папуа — Новую Гвинею.Издание со ссылкой на сообщения морских сервисов в соцсетях сообщает, что одновременно с американским кораблем зайти в порт не разрешили и британскому патрульному кораблю Spey.В материале говорится, что отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.В апреле 2022 года КНР и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Как уточнили стороны, главная цель сотрудничества заключается в содействии социальной стабильности на Соломоновых островах. МИД Китая отрицал планы по созданию на островах военной базы и указывал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
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в мире, соломоновы острова, сша, китай, мид кнр
В мире, Соломоновы острова, США, Китай, МИД КНР
07:03 26.08.2022 (обновлено: 12:25 26.08.2022)
 
Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США

Соломоновы острова не разрешили зайти в свой порт кораблю береговой охраны США

© U.S. Coast Guard photo courtesy of Petty Officer 3rd Class Katherine Hays/Корабль береговой охраны США "Оливер Генри"
Корабль береговой охраны США Оливер Генри
© U.S. Coast Guard photo courtesy of Petty Officer 3rd Class Katherine Hays/
Корабль береговой охраны США "Оливер Генри". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников.
Представитель береговой охраны США в Гонолулу, лейтенант Кристин Кэм заявила, что кораблю Oliver Henry, который совершал плановое патрулирование в районе Соломоновых островов, потребовалось пополнить запасы топлива и провизии. Для этих целей моряки рассчитывали зайти в порт Хониары — столицы Соломоновых островов.

"Правительство Соломоновых островов не ответило на запрос правительства США о предоставлении дипломатического разрешения на дозаправку и пополнение провиантом в Хониаре", — сказала Кэм.

По ее словам, корабль пришлось перенаправить в Папуа — Новую Гвинею.
Издание со ссылкой на сообщения морских сервисов в соцсетях сообщает, что одновременно с американским кораблем зайти в порт не разрешили и британскому патрульному кораблю Spey.
В материале говорится, что отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.
В апреле 2022 года КНР и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Как уточнили стороны, главная цель сотрудничества заключается в содействии социальной стабильности на Соломоновых островах. МИД Китая отрицал планы по созданию на островах военной базы и указывал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.
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В миреСоломоновы островаСШАКитайМИД КНР
 
 
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