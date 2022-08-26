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Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США

Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США - РИА Новости, 26.08.2022

Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США

Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T07:03

2022-08-26T07:03

2022-08-26T12:25

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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников.Представитель береговой охраны США в Гонолулу, лейтенант Кристин Кэм заявила, что кораблю Oliver Henry, который совершал плановое патрулирование в районе Соломоновых островов, потребовалось пополнить запасы топлива и провизии. Для этих целей моряки рассчитывали зайти в порт Хониары — столицы Соломоновых островов.По ее словам, корабль пришлось перенаправить в Папуа — Новую Гвинею.Издание со ссылкой на сообщения морских сервисов в соцсетях сообщает, что одновременно с американским кораблем зайти в порт не разрешили и британскому патрульному кораблю Spey.В материале говорится, что отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.В апреле 2022 года КНР и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Как уточнили стороны, главная цель сотрудничества заключается в содействии социальной стабильности на Соломоновых островах. МИД Китая отрицал планы по созданию на островах военной базы и указывал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.

https://ria.ru/20220526/kitay-1790887568.html

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в мире, соломоновы острова, сша, китай, мид кнр