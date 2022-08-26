07:03 26.08.2022 (обновлено: 12:25 26.08.2022)
Соломоновы острова не разрешили заход в свой порт военному кораблю США
Соломоновы острова не разрешили зайти в свой порт кораблю береговой охраны США
© U.S. Coast Guard photo courtesy of Petty Officer 3rd Class Katherine Hays/Корабль береговой охраны США "Оливер Генри"
Корабль береговой охраны США "Оливер Генри". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Власти Соломоновых островов не разрешили заход в свой порт кораблю береговой охраны США, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на заявление американских пограничников.
Представитель береговой охраны США в Гонолулу, лейтенант Кристин Кэм заявила, что кораблю Oliver Henry, который совершал плановое патрулирование в районе Соломоновых островов, потребовалось пополнить запасы топлива и провизии. Для этих целей моряки рассчитывали зайти в порт Хониары — столицы Соломоновых островов.
"Правительство Соломоновых островов не ответило на запрос правительства США о предоставлении дипломатического разрешения на дозаправку и пополнение провиантом в Хониаре", — сказала Кэм.
По ее словам, корабль пришлось перенаправить в Папуа — Новую Гвинею.
Издание со ссылкой на сообщения морских сервисов в соцсетях сообщает, что одновременно с американским кораблем зайти в порт не разрешили и британскому патрульному кораблю Spey.
В материале говорится, что отказ в приеме корабля береговой охраны США усиливает опасения, что Соломоновы острова разрывают связи с западными странами в пользу Китая.
В апреле 2022 года КНР и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Как уточнили стороны, главная цель сотрудничества заключается в содействии социальной стабильности на Соломоновых островах. МИД Китая отрицал планы по созданию на островах военной базы и указывал, что сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны.