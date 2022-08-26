https://ria.ru/20220826/ssha-1812213652.html

При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека

При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека - РИА Новости, 26.08.2022

При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T06:22

2022-08-26T06:22

2022-08-26T12:32

в мире

сша

тусон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9.Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов города Тусон.Известно, что погибшая констебль Дебора Мартинес-Гарибей исполняла ордер на выселение. Еще одной жертвой стрельбы стал сотрудник домоуправления.Сам стрелявший тоже погиб.

https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html

сша

тусон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тусон