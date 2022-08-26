Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/ssha-1812213652.html
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека - РИА Новости, 26.08.2022
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:22
2022-08-26T12:32
в мире
сша
тусон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9.Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов города Тусон.Известно, что погибшая констебль Дебора Мартинес-Гарибей исполняла ордер на выселение. Еще одной жертвой стрельбы стал сотрудник домоуправления.Сам стрелявший тоже погиб.
https://ria.ru/20220815/strelba-1809722945.html
сша
тусон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тусон
В мире, США, Тусон
06:22 26.08.2022 (обновлено: 12:32 26.08.2022)
 
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека

KGUN 9: при стрельбе в США во время исполнения ордера на выселение погибли четыре человека

© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9.
Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов города Тусон.
Известно, что погибшая констебль Дебора Мартинес-Гарибей исполняла ордер на выселение. Еще одной жертвой стрельбы стал сотрудник домоуправления.
Сам стрелявший тоже погиб.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:43
В США три человека пострадали при стрельбе рядом с парком развлечений
 
В миреСШАТусон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала