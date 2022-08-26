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При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека - РИА Новости, 26.08.2022
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T06:22
2022-08-26T06:22
2022-08-26T12:32
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Четыре человека, в том числе полицейский, погибли в результате стрельбы в американском штате Аризона, сообщает региональный телеканал KGUN 9.Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов города Тусон.Известно, что погибшая констебль Дебора Мартинес-Гарибей исполняла ордер на выселение. Еще одной жертвой стрельбы стал сотрудник домоуправления.Сам стрелявший тоже погиб.
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в мире, сша, тусон
06:22 26.08.2022 (обновлено: 12:32 26.08.2022)
При стрельбе в США во время выселения погибли четыре человека
KGUN 9: при стрельбе в США во время исполнения ордера на выселение погибли четыре человека