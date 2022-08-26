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В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию
В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию - РИА Новости, 26.08.2022
В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию
США испытывают проблемы с набором в армию, заявила в своем Twitter член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт, объяснив это отсутствием... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T00:50
2022-08-26T00:50
2022-08-26T01:07
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
в мире
лорен боберт
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ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. США испытывают проблемы с набором в армию, заявила в своем Twitter член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт, объяснив это отсутствием практического обучения.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС на 137 тысяч военнослужащих, до 1 150 628 человек.Эти проблемы законодатель объяснила тем, что ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму.
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владимир путин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, в мире, лорен боберт
Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, В мире, Лорен Боберт
00:50 26.08.2022 (обновлено: 01:07 26.08.2022)
В палате представителей США заявили о проблемах с набором в армию
Американский законодатель Лорен Боберт заявила, что в США проблемы с набором в армию