https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812437464.html
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:04
2022-08-26T22:04
2022-08-26T22:11
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны. Сейчас Российская Федерация ведет эту операцию именно как защитную операцию", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Украина
22:04 26.08.2022 (обновлено: 22:11 26.08.2022)
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Медведев: ответ России будет сообразовываться с размером угроз в отношении нас