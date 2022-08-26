https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812437464.html

Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной

Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной

Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:04

2022-08-26T22:04

2022-08-26T22:11

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны. Сейчас Российская Федерация ведет эту операцию именно как защитную операцию", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, украина