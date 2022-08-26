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Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812437464.html
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной
Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:04
2022-08-26T22:11
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны. Сейчас Российская Федерация ведет эту операцию именно как защитную операцию", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Украина
22:04 26.08.2022 (обновлено: 22:11 26.08.2022)
 
Медведев назвал спецоперацию на Украине защитной

Медведев: ответ России будет сообразовываться с размером угроз в отношении нас

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-80 Центра специального назначения ФСБ перед пересечением границы с Украиной
Бронетранспортер БТР-80 Центра специального назначения ФСБ перед пересечением границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бронетранспортер БТР-80 Центра специального назначения ФСБ перед пересечением границы с Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ответ России будет сообразовываться с размером угроз, которые выдвигаются в отношении страны, сейчас спецоперация является защитной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Но наш ответ будет сообразовываться с размером тех угроз, которые выдвигаются в отношении нашей страны. Сейчас Российская Федерация ведет эту операцию именно как защитную операцию", - сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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