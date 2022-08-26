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Россию вынудили начать спецоперацию, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812435717.html
Россию вынудили начать спецоперацию, заявил Медведев
Россию вынудили начать спецоперацию, заявил Медведев - РИА Новости, 26.08.2022
Россию вынудили начать спецоперацию, заявил Медведев
Россию вынудили начать спецоперацию на Украине, восемь лет было потрачено на попытки мирно решить проблему, но это напоминало диалог с глухим, заявил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:56
2022-08-26T21:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россию вынудили начать спецоперацию на Украине, восемь лет было потрачено на попытки мирно решить проблему, но это напоминало диалог с глухим, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Если бы нас не вынудили, то никаких действий типа специальной военной операции и не было бы. Причины этого я уже несколько раз называл. Россия на протяжении восьми лет после переворота на Украине пыталась вразумить украинское руководство, руководство Североатлантического альянса, Европы и Соединенных Штатов Америки – нас не слышал никто вообще. Вот как будто бы диалог с глухим или в стенку упирались. Мы говорим: "Там население страдает, они стреляют из пушек и ракет по своему населению в Донбассе". – "Нет, это всё нормально, это вот как бы ничего не случилось", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Медведев также заявил, что на минских переговорах Россию тоже никто не слышал, не слышали и США. "Мы предлагали заключить договор с американцами – нас и здесь не услышали. Так что же вы хотите? Мы потратили на мирное решение этой проблемы восемь лет. И в этот период в Донбассе гибли люди. Гибли граждане Украины и граждане России. Гибли в результате военных действий украинских должностных лиц, тех самых людей, которые там и принимают решения. Вне зависимости от фамилии президента, будь то Порошенко, Зеленский, они все равно проводили прямую агрессию в отношении собственных территорий. Ну как на это можно реагировать спустя восемь лет? Вот только так, как пришлось", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812435039.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Медведев
21:56 26.08.2022
 
Россию вынудили начать спецоперацию, заявил Медведев

Медведев: Россию вынудили начать спецоперацию, восемь лет пытались решить проблему мирно

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКомплекс "Искандер М" ВС России в зоне проведения спецоперации на Украине
Комплекс Искандер М ВС России в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Комплекс "Искандер М" ВС России в зоне проведения спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россию вынудили начать спецоперацию на Украине, восемь лет было потрачено на попытки мирно решить проблему, но это напоминало диалог с глухим, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если бы нас не вынудили, то никаких действий типа специальной военной операции и не было бы. Причины этого я уже несколько раз называл. Россия на протяжении восьми лет после переворота на Украине пыталась вразумить украинское руководство, руководство Североатлантического альянса, Европы и Соединенных Штатов Америки – нас не слышал никто вообще. Вот как будто бы диалог с глухим или в стенку упирались. Мы говорим: "Там население страдает, они стреляют из пушек и ракет по своему населению в Донбассе". – "Нет, это всё нормально, это вот как бы ничего не случилось", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 21:52Специальная военная операция на Украине
Спецоперация России проходит по щадящему варианту, заявил Медведев
Медведев также заявил, что на минских переговорах Россию тоже никто не слышал, не слышали и США. "Мы предлагали заключить договор с американцами – нас и здесь не услышали. Так что же вы хотите? Мы потратили на мирное решение этой проблемы восемь лет. И в этот период в Донбассе гибли люди. Гибли граждане Украины и граждане России. Гибли в результате военных действий украинских должностных лиц, тех самых людей, которые там и принимают решения. Вне зависимости от фамилии президента, будь то Порошенко, Зеленский, они все равно проводили прямую агрессию в отношении собственных территорий. Ну как на это можно реагировать спустя восемь лет? Вот только так, как пришлось", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 21:37Специальная военная операция на Украине
Медведев обвинил Киев в гибели людей в ходе спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДмитрий Медведев
 
 
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