https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html

Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию

Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию - РИА Новости, 27.08.2022

Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-26T16:08

2022-08-26T16:08

2022-08-27T00:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 26 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине."Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — сказал Кадыров в аудиообращении в Telegram, комментируя обвинения Киева в свой адрес.Ранее сегодня Служба безопасности Украины заявила, что "собрала безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны Кадырова, а также Даниила Мартынова и Хусейна Межидова. Как утверждается, в феврале — марте этого года глава Чечни "руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады".Мартынов сейчас работает советником главы МЧС, до этого он был помощником главы Чечни и служил в республиканском управлении Росгвардии. Межидова Кадыров в марте называл командиром чеченского батальона "Юг".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

украина, россия, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир путин