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Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/spetsoperatsiya-1812339961.html
Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию
Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию - РИА Новости, 27.08.2022
Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-26T16:08
2022-08-27T00:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине."Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — сказал Кадыров в аудиообращении в Telegram, комментируя обвинения Киева в свой адрес.Ранее сегодня Служба безопасности Украины заявила, что "собрала безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны Кадырова, а также Даниила Мартынова и Хусейна Межидова. Как утверждается, в феврале — марте этого года глава Чечни "руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады".Мартынов сейчас работает советником главы МЧС, до этого он был помощником главы Чечни и служил в республиканском управлении Росгвардии. Межидова Кадыров в марте называл командиром чеченского батальона "Юг".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20220826/kadyrov-1812336248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Владимир Путин
16:08 26.08.2022 (обновлено: 00:36 27.08.2022)
 
Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию

Глава Чечни Кадыров предложил Путину позволить быстро завершить спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине.
"Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — сказал Кадыров в аудиообращении в Telegram, комментируя обвинения Киева в свой адрес.
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений "идти на Европу"
Ранее сегодня Служба безопасности Украины заявила, что "собрала безоговорочные доказательства военных преступлений" со стороны Кадырова, а также Даниила Мартынова и Хусейна Межидова. Как утверждается, в феврале — марте этого года глава Чечни "руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады".
Мартынов сейчас работает советником главы МЧС, до этого он был помощником главы Чечни и служил в республиканском управлении Росгвардии. Межидова Кадыров в марте называл командиром чеченского батальона "Юг".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Владимир Путин
 
 
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