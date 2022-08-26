https://ria.ru/20220826/spasenie-1813141650.html

Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю

Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю - РИА Новости, 30.08.2022

Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю

Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек на водоёмах столицы за неделю, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-26T13:14

2022-08-26T13:14

2022-08-30T14:08

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москва

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек на водоёмах столицы за неделю, сообщили в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства."Подходит к концу очередная жаркая неделя. К сожалению, в такую погоду вероятность происшествий на воде возрастает. С 19 по 25 августа на водоемах столицы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты за неделю провели более 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими."Если в предстоящие выходные планируете отдохнуть у воды, не забывайте о правилах безопасности. Выбирайте для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Берегите себя: не заходите в воду после длительного пребывания на открытом солнце. Выбирайте для посещения зон отдыха у водоемов утренние и вечерние часы", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811488852.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, пляжи