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Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю - РИА Новости, 30.08.2022
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Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю
Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю - РИА Новости, 30.08.2022
Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю
Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек на водоёмах столицы за неделю, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-26T13:14
2022-08-30T14:08
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек на водоёмах столицы за неделю, сообщили в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства."Подходит к концу очередная жаркая неделя. К сожалению, в такую погоду вероятность происшествий на воде возрастает. С 19 по 25 августа на водоемах столицы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты за неделю провели более 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими."Если в предстоящие выходные планируете отдохнуть у воды, не забывайте о правилах безопасности. Выбирайте для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Берегите себя: не заходите в воду после длительного пребывания на открытом солнце. Выбирайте для посещения зон отдыха у водоемов утренние и вечерние часы", - добавили в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, пляжи
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Пляжи
13:14 26.08.2022 (обновлено: 14:08 30.08.2022)
 

Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоревнования по применению средств спасения в Москве
Соревнования по применению средств спасения в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Соревнования по применению средств спасения в Москве
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек на водоёмах столицы за неделю, сообщили в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.
"Подходит к концу очередная жаркая неделя. К сожалению, в такую погоду вероятность происшествий на воде возрастает. С 19 по 25 августа на водоемах столицы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты за неделю провели более 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими.
"Если в предстоящие выходные планируете отдохнуть у воды, не забывайте о правилах безопасности. Выбирайте для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Берегите себя: не заходите в воду после длительного пребывания на открытом солнце. Выбирайте для посещения зон отдыха у водоемов утренние и вечерние часы", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПляжи
 
 
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