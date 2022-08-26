13:14 26.08.2022 (обновлено: 14:08 30.08.2022)
Специалисты спасли четырех человек на водоемах столицы за неделю
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоревнования по применению средств спасения в Москве
Соревнования по применению средств спасения в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли четырех человек на водоёмах столицы за неделю, сообщили в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.
"Подходит к концу очередная жаркая неделя. К сожалению, в такую погоду вероятность происшествий на воде возрастает. С 19 по 25 августа на водоемах столицы спасли четырех человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для предотвращения несчастных случаев специалисты за неделю провели более 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими.
"Если в предстоящие выходные планируете отдохнуть у воды, не забывайте о правилах безопасности. Выбирайте для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Берегите себя: не заходите в воду после длительного пребывания на открытом солнце. Выбирайте для посещения зон отдыха у водоемов утренние и вечерние часы", - добавили в сообщении.