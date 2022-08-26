https://ria.ru/20220826/sova-1812403392.html

На западе Москвы спасли краснокнижную сову

На западе Москвы спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 26.08.2022

На западе Москвы спасли краснокнижную сову

Краснокнижную сову, которую использовали для оказания незаконных фотоуслуг, спасли на улице Косыгина на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:04

2022-08-26T19:04

2022-08-26T19:04

хорошие новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812402505_0:199:707:597_1920x0_80_0_0_0a12f36fe6177244aaa3a099dc509dfc.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Краснокнижную сову, которую использовали для оказания незаконных фотоуслуг, спасли на улице Косыгина на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина ЗАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Сообщается, что именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение. Отмечается, что ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой.

https://ria.ru/20220810/korshun-1808692409.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва