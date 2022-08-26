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На западе Москвы спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 26.08.2022
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На западе Москвы спасли краснокнижную сову
На западе Москвы спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 26.08.2022
На западе Москвы спасли краснокнижную сову
Краснокнижную сову, которую использовали для оказания незаконных фотоуслуг, спасли на улице Косыгина на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:04
2022-08-26T19:04
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Краснокнижную сову, которую использовали для оказания незаконных фотоуслуг, спасли на улице Косыгина на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина ЗАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Сообщается, что именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение. Отмечается, что ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой.
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москва
Хорошие новости, Москва
19:04 26.08.2022
 
На западе Москвы спасли краснокнижную сову

В Москве спасли краснокнижную сову, которую использовали для оказания незаконных фотоуслуг

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСерая неясыть, которую использовали для оказания фотоуслуг
Серая неясыть, которую использовали для оказания фотоуслуг - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Серая неясыть, которую использовали для оказания фотоуслуг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Краснокнижную сову, которую использовали для оказания незаконных фотоуслуг, спасли на улице Косыгина на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина ЗАО. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Сообщается, что именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. При этом находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники будут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение. Отмечается, что ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой.
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