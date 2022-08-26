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Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру - РИА Новости, 26.08.2022
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру
ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:11
2022-08-26T22:11
2022-08-26T22:51
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он рассказал, что 25 августа с 19:16 до 19:30 четыре израильских истребителя F-16, находясь в восточной части Средиземного моря, выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — три обстрела, в Латакии — один обстрел.Егоров добавил, что в Алеппо в результате артиллерийского обстрела и выстрела ПТУР, произведенных террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе Басратуна, получили ранения трое сирийских военнослужащих.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html
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в мире, алеппо, латакия (город), россия, сирия, израиль
В мире, Алеппо, Латакия (город), Россия, Сирия, Израиль
22:11 26.08.2022 (обновлено: 22:51 26.08.2022)
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру в районе Масьяфа