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Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру - РИА Новости, 26.08.2022
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Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру - РИА Новости, 26.08.2022
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру
ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:11
2022-08-26T22:51
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он рассказал, что 25 августа с 19:16 до 19:30 четыре израильских истребителя F-16, находясь в восточной части Средиземного моря, выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — три обстрела, в Латакии — один обстрел.Егоров добавил, что в Алеппо в результате артиллерийского обстрела и выстрела ПТУР, произведенных террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе Басратуна, получили ранения трое сирийских военнослужащих.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, алеппо, латакия (город), россия, сирия, израиль
В мире, Алеппо, Латакия (город), Россия, Сирия, Израиль
22:11 26.08.2022 (обновлено: 22:51 26.08.2022)
 
Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру

Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру в районе Масьяфа

© AP Photo / Matt YorkF-16 Fighting Falcons
F-16 Fighting Falcons - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Matt York
F-16 Fighting Falcons. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Он рассказал, что 25 августа с 19:16 до 19:30 четыре израильских истребителя F-16, находясь в восточной части Средиземного моря, выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.

"Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб", — продолжил генерал.

Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — три обстрела, в Латакии — один обстрел.
Егоров добавил, что в Алеппо в результате артиллерийского обстрела и выстрела ПТУР, произведенных террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе Басратуна, получили ранения трое сирийских военнослужащих.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Россия и Сирия требуют от Израиля уважать суверенитет САР, заявил Лавров
 
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