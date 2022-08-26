https://ria.ru/20220826/siriya-1812438266.html

Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру

Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру - РИА Новости, 26.08.2022

Израильские F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру

ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:11

2022-08-26T22:11

2022-08-26T22:51

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Он рассказал, что 25 августа с 19:16 до 19:30 четыре израильских истребителя F-16, находясь в восточной части Средиземного моря, выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо — три обстрела, в Латакии — один обстрел.Егоров добавил, что в Алеппо в результате артиллерийского обстрела и выстрела ПТУР, произведенных террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе Басратуна, получили ранения трое сирийских военнослужащих.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220823/sar-1811556492.html

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в мире, алеппо, латакия (город), россия, сирия, израиль