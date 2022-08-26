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Лукашенко о Шольце и Макроне: "Пацаны, пиарящиеся на разговорах с Путиным"
Лукашенко о Шольце и Макроне: "Пацаны, пиарящиеся на разговорах с Путиным" - РИА Новости, 26.08.2022
Лукашенко о Шольце и Макроне: "Пацаны, пиарящиеся на разговорах с Путиным"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:48
2022-08-26T13:48
2022-08-26T13:48
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шарль де голль
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МИНСК, 26 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.Ранее Лукашенко отмечал, что в Европе не осталось сильных политиков. В частности, он говорил, что в странах Западной Европы уже нет политиков прежнего формата и масштаба, таких как Шарль де Голль или Жак Ширак, Гельмут Коль или Ангела Меркель."Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", - заявил Лукашенко журналистам, комментируя заявления Шольца о содержании проведенного разговора с российским президентом. Слова Лукашенко приводит сайт президента Белоруссии."Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее", - продолжил белорусский президент.Лукашенко также напомнил, что некоторое время назад и Макрон "пиарился перед журналистами" разговором с Путиным."Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20220826/sholts-1812212723.html
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Лукашенко о Шольце и Макроне: "Пацаны, пиарящиеся на разговорах с Путиным"
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами, которые пиарятся засчет переговоров с Путиным