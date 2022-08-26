05:29 26.08.2022 (обновлено: 15:37 26.08.2022)
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Шольц поддержал идею Байдена не давать Киеву оружие для ударов по российской территории
© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует издание T-Online.
По словам главы правительства, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", — отметил Шольц.
Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине, и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром. По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.