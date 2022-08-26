Рейтинг@Mail.ru
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/sholts-1812212723.html
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России - РИА Новости, 26.08.2022
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует издание T-Online. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T05:29
2022-08-26T15:37
в мире
анналена бербок
украина
россия
германия
нато
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_899660f99edc1a090c38f6ce882633e4.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует издание T-Online.По словам главы правительства, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине, и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром. По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5bf4ecacc8aa59ebe0e91b8668e4ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, украина, россия, германия, нато, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), олаф шольц
В мире, Анналена Бербок, Украина, Россия, Германия, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Олаф Шольц
05:29 26.08.2022 (обновлено: 15:37 26.08.2022)
 
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Шольц поддержал идею Байдена не давать Киеву оружие для ударов по российской территории

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует издание T-Online.
По словам главы правительства, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
"Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", — отметил Шольц.
Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине, и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром. По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 02:44
Германия объявила об абсолютном дефиците оружия и угрозе поставкам Украине
 
В миреАнналена БербокУкраинаРоссияГерманияНАТОСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Олаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала