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Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России - РИА Новости, 26.08.2022

Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России

Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует издание T-Online. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T05:29

2022-08-26T05:29

2022-08-26T15:37

в мире

анналена бербок

украина

россия

германия

нато

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует издание T-Online.По словам главы правительства, Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.Ранее Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Украине, и повторил анонсированную правительством передачу Киеву зенитных самоходных установок Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны IRIS-T со специальным радаром. По информации главы МИД Германии Анналены Бербок, поставки IRIS-T должны произойти в ближайшие недели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

украина

россия

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в мире, анналена бербок, украина, россия, германия, нато, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), олаф шольц