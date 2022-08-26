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Две новые школы откроют на Алтае в ближайшее время, еще девять строятся - РИА Новости, 26.08.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220826/shkoly-1812315698.html
Две новые школы откроют на Алтае в ближайшее время, еще девять строятся
Две новые школы откроют на Алтае в ближайшее время, еще девять строятся - РИА Новости, 26.08.2022
Две новые школы откроют на Алтае в ближайшее время, еще девять строятся
Две новые школы откроют в Алтайском крае в ближайшее время, ещё 9 строят, всего новые школы смогут принять почти 4 тысячи детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:51
2022-08-26T15:07
алтайский край
виктор томенко
алтайский край
барнаул
новоалтайск
общество
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БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Две новые школы откроют в Алтайском крае в ближайшее время, ещё 9 строят, всего новые школы смогут принять почти 4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства."1 сентября в школы Алтайского края придут более 280 тысяч учеников. В новом учебном году (2022-2023) за парты сядут почти 30 тысяч первоклассников, причем треть из этого числа – 10160 человек – будут учиться в школах Барнаула. В связи с существующей потребностью в ученических местах в Алтайском крае ведется строительство 11 школ на 3910 учащихся, две из которых в скором времени откроют свои двери", - говорится в сообщении.Подрядная организация "Селф" завершает строительство школы в Новоалтайске. Сейчас готовность здания – 90%. Уже выполнено устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, внутри завершаются отделочные работы и ведется установка технологического оборудования."Также завершено строительство школы в селе Заводское Троицкого района. Школа рассчитана на 140 учащихся, в двухэтажном здании расположено 11 учебных кабинетов, столовая на 70 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 108 мест и спортзал с душевыми и раздевалками", - уточняет пресс-служба, заявляя, что школа примет детей уже осенью.Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с резким удорожанием стройматериалов в 2021 году, строительно-монтажные работы на объекте были завершены в срок. Для этого в июле прошлого года губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о необходимости пересчета сметной стоимости социальных объектов. Это позволило не допустить остановки строительства.
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виктор томенко, алтайский край, барнаул, новоалтайск, общество
Алтайский край, Виктор Томенко, Алтайский край, Барнаул, Новоалтайск, Общество
14:51 26.08.2022 (обновлено: 15:07 26.08.2022)
 
Две новые школы откроют на Алтае в ближайшее время, еще девять строятся

Две новые школы откроют в Алтайском крае в ближайшее время, еще девять строятся

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяШкола в Новоалтайске
Школа в Новоалтайске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Школа в Новоалтайске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Две новые школы откроют в Алтайском крае в ближайшее время, ещё 9 строят, всего новые школы смогут принять почти 4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"1 сентября в школы Алтайского края придут более 280 тысяч учеников. В новом учебном году (2022-2023) за парты сядут почти 30 тысяч первоклассников, причем треть из этого числа – 10160 человек – будут учиться в школах Барнаула. В связи с существующей потребностью в ученических местах в Алтайском крае ведется строительство 11 школ на 3910 учащихся, две из которых в скором времени откроют свои двери", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяШкола в селе Заводское Троицкого района
Школа в селе Заводское Троицкого района
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Школа в селе Заводское Троицкого района
Подрядная организация "Селф" завершает строительство школы в Новоалтайске. Сейчас готовность здания – 90%. Уже выполнено устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, внутри завершаются отделочные работы и ведется установка технологического оборудования.
"Также завершено строительство школы в селе Заводское Троицкого района. Школа рассчитана на 140 учащихся, в двухэтажном здании расположено 11 учебных кабинетов, столовая на 70 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 108 мест и спортзал с душевыми и раздевалками", - уточняет пресс-служба, заявляя, что школа примет детей уже осенью.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с резким удорожанием стройматериалов в 2021 году, строительно-монтажные работы на объекте были завершены в срок. Для этого в июле прошлого года губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о необходимости пересчета сметной стоимости социальных объектов. Это позволило не допустить остановки строительства.

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