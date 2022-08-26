https://ria.ru/20220826/senator-1812248150.html

Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая

Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая - РИА Новости, 26.08.2022

Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая

Сенатор США Марша Блэкберн, прибывшая накануне в Тайбэй на американском военном самолете, на китайском написала в Twitter, что ее визит на Тайвань является... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:11

2022-08-26T11:11

2022-08-26T11:11

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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Сенатор США Марша Блэкберн, прибывшая накануне в Тайбэй на американском военном самолете, на китайском написала в Twitter, что ее визит на Тайвань является посланием Пекину о том, что США будут защищать свободу во всем мире."Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину - мы не потерпим издевательств и будем твердо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам", - написала Блэкберн традиционными китайскими иероглифами, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220825/kitay-1812020403.html

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, тайвань, китай