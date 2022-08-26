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Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая - РИА Новости, 26.08.2022
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Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая
Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая - РИА Новости, 26.08.2022
Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая
Сенатор США Марша Блэкберн, прибывшая накануне в Тайбэй на американском военном самолете, на китайском написала в Twitter, что ее визит на Тайвань является... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:11
2022-08-26T11:11
в мире
сша
тайвань
китай
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Сенатор США Марша Блэкберн, прибывшая накануне в Тайбэй на американском военном самолете, на китайском написала в Twitter, что ее визит на Тайвань является посланием Пекину о том, что США будут защищать свободу во всем мире."Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину - мы не потерпим издевательств и будем твердо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам", - написала Блэкберн традиционными китайскими иероглифами, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220825/kitay-1812020403.html
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в мире, сша, тайвань, китай
В мире, США, Тайвань, Китай
11:11 26.08.2022
 
Сенатор США назвала свой визит на Тайвань посланием для Китая

Сенатор США Блэкберн заявила, что ее визит на Тайвань является посланием для Китая

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Сенатор США Марша Блэкберн, прибывшая накануне в Тайбэй на американском военном самолете, на китайском написала в Twitter, что ее визит на Тайвань является посланием Пекину о том, что США будут защищать свободу во всем мире.
"Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину - мы не потерпим издевательств и будем твердо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам", - написала Блэкберн традиционными китайскими иероглифами, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 11:13
Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"
Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 11:12
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня
 
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