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СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием
СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022
СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием
Совместный координационный центр разрешил в субботу выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T23:27
2022-08-26T23:27
2022-08-26T23:27
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ООН, 26 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил в субботу выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня движение двух судов, перевозящих в общей сложности 58 750 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.В субботу, как ожидается, Черноморск покинут два судна: S-BREEZE и ADNAN TORLAK. Первое повезет 44 000 тонн кукурузы в Египет. Второе – 14 750 тонн рапса во Францию.Кроме того, выход судна ORIS SOFI был отложен до субботы из-за погодных условий. Судно доставит в Турцию 5900 тонн подсолнечного масла.По состоянию на 26 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 978 636 тонн. Всего на данный момент разрешено движение 95 кораблям (52 в направлении украинских портов и 43 – из портов).В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220824/prodovolstvie-1811971756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, египет, оон, в мире
Экономика, Турция, Россия, Египет, ООН, В мире
СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием
СКЦ разрешил в субботу выйти двум судам с Украины в рамках продуктовой сделки