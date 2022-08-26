https://ria.ru/20220826/sdelka-1812446903.html

СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием

СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием - РИА Новости, 26.08.2022

СКЦ разрешил выйти с Украины еще двум судам с продовольствием

Совместный координационный центр разрешил в субботу выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T23:27

2022-08-26T23:27

2022-08-26T23:27

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ООН, 26 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил в субботу выход двум судам с продовольствием из украинского Черноморска в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал сегодня движение двух судов, перевозящих в общей сложности 58 750 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.В субботу, как ожидается, Черноморск покинут два судна: S-BREEZE и ADNAN TORLAK. Первое повезет 44 000 тонн кукурузы в Египет. Второе – 14 750 тонн рапса во Францию.Кроме того, выход судна ORIS SOFI был отложен до субботы из-за погодных условий. Судно доставит в Турцию 5900 тонн подсолнечного масла.По состоянию на 26 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 978 636 тонн. Всего на данный момент разрешено движение 95 кораблям (52 в направлении украинских портов и 43 – из портов).В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220824/prodovolstvie-1811971756.html

https://ria.ru/20220821/bezhentsy-1811058272.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, турция, россия, египет, оон, в мире