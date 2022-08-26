https://ria.ru/20220826/sapery-1812441429.html

Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.08.2022

Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:32

2022-08-26T22:32

2022-08-26T22:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования ВС РФ, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено 20 437,7 гектара территории, 1 556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html

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в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс