https://ria.ru/20220826/sapery-1812441429.html
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.08.2022
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:32
2022-08-26T22:32
2022-08-26T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806358214_0:0:2429:1366_1920x0_80_0_0_fe8c7fbe49d532b65ef0c5d8f2c714fe.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования ВС РФ, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено 20 437,7 гектара территории, 1 556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806358214_83:0:1983:1425_1920x0_80_0_0_f96baff38448a4e8347846969fbe4c31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: саперы обезвредили свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе