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Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/sapery-1812441429.html
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.08.2022
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:32
2022-08-26T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования ВС РФ, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов."Всего проверено 20 437,7 гектара территории, 1 556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220806/razminirovanie-1807787211.html
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донбасс
22:32 26.08.2022
 
Саперы обезвредили 620 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Минобороны: саперы обезвредили свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер международного противоминного центра Минобороны России
Сапер международного противоминного центра Минобороны России - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Сапер международного противоминного центра Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саперы обезвредили в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины свыше 620 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, отряды разминирования ВС РФ, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской народных республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено 20 437,7 гектара территории, 1 556 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 208,26 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 620 937 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 21:46Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о работах по разминированию в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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